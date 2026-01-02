शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जितना कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते हैं उतना ही किसी न किसी विवाद का हिस्सा बन जाते हैं. वो एक बार फिर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं. इस बार अपनी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि आईपीएल टीम कोलकारा नाइट राइडर्स की वजह से. आईपीएल 2026 को लेकर ऑक्शन हो रही है. 16 दिसंबर को आईपीएल की ऑक्शन हुई थी. जिसमें शाहरुख ने एख ऐसा प्लेयर खरीद लिया है जिसे लेकर भयानक विवाद हो रहा है.

शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खुल गया है. कई लोग उन्हें बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है. आइए आपको 5 प्वाइंटर्स में बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है. ऐसाक्या शाहरुख खान ने कर दिया है.

1- शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा है. मिनी ऑक्शन में शाहरुख ने मुस्ताफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा है. बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बादे विवाद शुरू हो गया है. ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया है जब बांग्लादेश में चार हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आ गए हैं.

2- बीसीसीआई से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी मगर उन्होंने ये करने से मना कर दिया है. बीसीसीआई का कहना है कि जब तक भारत सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे.

3- मुस्ताफिजुर रहमान के बारे में बात करें तो वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं. मुस्ताफिजुर बहुत ही शानदार बॉलर हैं उनकी कई बार लोग तारीफ हो चुकी है.

4- शाहरुख के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद विवादों में फंसे हैं. कई लोग उन्हें देशद्रोही भी कह रहे हैं.जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान की निंदा की है. उन्होंने कहा-वह नायक नहीं हैं. शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है. उनके कार्य एक गद्दार के समान हैं.

5- आध्यात्मिक गुरु, देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर और शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा- 'बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बहनों और बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है. ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के किसी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले?

