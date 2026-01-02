हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHair Health Signs: बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर

Hair Health Signs: बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर

Hair Thinning Health Reasons: बालों को अक्सर हम खूबसूरती और फैशन के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यहां आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह आपके सेहत का मैसेज भी आपतक पहुंचाता है. चलिए बताते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Jan 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

Hair Health Signs Of Underlying Disease: अक्सर लोग बालों को सिर्फ स्टाइल या ग्रूमिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाल इससे कहीं ज्यादा कुछ बताते हैं. साइंस बार-बार यह साबित कर चुका है कि बाल हमारे शरीर के अंदर चल रही स्थिति का संकेत भी देते हैं. हर एक बाल एक छोटे से फॉलिकल से उगता है, जो हार्मोन, पोषण, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म से सीधे जुड़ा होता है. क्योंकि बाल तेजी से बढ़ते हैं और शरीर में गड़बड़ी होने पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए कई बार कोई और लक्षण दिखने से पहले ही बाल अंदरूनी समस्या की ओर इशारा करने लगते हैं. अगर अचानक बाल झड़ने लगें, रंग बदलने लगे या उनकी बनावट अजीब हो जाए, तो यह सिर्फ खराब हेयर डे नहीं होता, बल्कि शरीर का ध्यान खींचने का तरीका होता है.

बाल स्वास्थ्य से जुड़े संकेत क्यों देते हैं?

बालों के फॉलिकल शरीर के सबसे एक्टिव हिस्सों में गिने जाते हैं. इन्हें लगातार ऑक्सीजन, पोषक तत्व और सही हार्मोनल बैलेंस की जरूरत होती है. जब शरीर में पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव या इम्यून से जुड़ी दिक्कत आती है, तो इसका असर सबसे पहले बालों पर दिखता है. वजह साफ है, शरीर के लिए बाल जरूरी अंग नहीं हैं, इसलिए जब संसाधन कम होते हैं तो शरीर सबसे पहले यहीं कटौती करता है. इसीलिए बालों को शरीर का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है. कई रिसर्च बताती हैं कि आयरन, जिंक, नायसिन या कुछ अमीनो एसिड की कमी बालों की ग्रोथ को प्रभावित करती है और झड़ना बढ़ा देती है. अक्सर ये बदलाव तब दिखते हैं, जब व्यक्ति खुद को बीमार भी महसूस नहीं करता.

बालों में बदलाव का मतलब क्या हो सकता है?

बाल बिना वजह नहीं बदलते. जेनेटिक्स जरूर भूमिका निभाता है, लेकिन अचानक ज्यादा झड़ना, टेक्सचर बदलना या गोल-गोल पैच बनना शरीर के अंदर किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.

आयरन की कमी और एनीमिया

आयरन की कमी से खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है. इसका सीधा असर बालों के फॉलिकल पर पड़ता है और बाल तेजी से झड़ने लगते हैं. आमतौर पर यह झड़ना पूरे सिर में फैला होता है.

थायरॉइड की समस्या

थायरॉइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म और बालों की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. थायरॉइड कम होने पर बाल रूखे, बेजान और पतले हो जाते हैं, यहां तक कि आइब्रो के बाल भी झड़ सकते हैं. ज्यादा होने पर बाल बहुत पतले और कमजोर हो जाते हैं.

विटामिन B12 की कमी

B12 की कमी से बाल कमजोर, रूखे और समय से पहले सफेद हो सकते हैं. इसका मतलब है कि फॉलिकल को मजबूत और रंगदार बाल बनाने के लिए जरूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा.

अगर बाल बदलने लगें तो क्या करें

सबसे पहले डॉक्टर से मिलें और जरूरी जांच कराएं. डाइट पर ध्यान दें और बिना जरूरत सप्लीमेंट न लें. तनाव कम करने की कोशिश करें और स्कैल्प में खुजली, लालपन या पैच दिखें तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं.

इसे भी पढ़ें- दिमाग के कीड़ों से बच्चों को कैसे पड़ते हैं दौरे? डॉक्टर से समझें खतरा और बचने के तरीके

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Jan 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hair Health Signs Of Underlying Disease What Hair Changes Say About Your Health Sudden Hair Fall Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad News : बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के बेटों ने ही की थी हत्या !
Best of South Indian Cinema 2025: Sports Drama से Thriller तक की Must-Watch Films
Indore में जहां दूषित पानी से गई लोगों की जान वहां के पानी के टेस्ट ने कर दिया हैरान । MP News
Chaumu में प्रशासन ने बुलडोजर से किया पत्थरबाजों का हिसाब,चुन चुनकर तोड़ा अतिक्रमण । Rajasthan News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Jaipur Buldozer | Amit Shah | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
ऐस्ट्रो
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
हेल्थ
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
जनरल नॉलेज
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget