हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये हैं भारत की सबसे मशहूर मुस्लिम बेटियां, इनकी शोहरत को सलाम करती है पूरी दुनिया

ये हैं भारत की सबसे मशहूर मुस्लिम बेटियां, इनकी शोहरत को सलाम करती है पूरी दुनिया

फराह मलिक भानजी का नाम देश की सबसे सफल बिजनेस वुमन में गिना जाता है. फराह जानी-मानी फुटवियर कंपनी मेट्रो शूज की मैनेजिंग डायरेक्टर है. इस ब्रांड की शुरुआत उनके दादा मलिक तेजानी ने 1955 में की थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jan 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत विविधताओं का देश है, जहां सभी धर्मों, जाती और वर्ग के लोग रहते है. वहीं देश में सभी धर्मों की महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है. खासतौर पर उन मुस्लिम महिलाओं की कहानियां भी बहुत प्रेरणादायक है, जिन्होंने मेहनत, लगन और बिजनेस समझ के दम पर न सिर्फ कामयाबी हासिल की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सफलता किसी वर्ग से नहीं मिलती है. आम धारणा के उलट, इन महिलाओं ने आगे बढ़ने की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए करोड़ों-अरबों के कारोबार खड़े किए और भारत ही नहीं, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन मशहूर मुस्लिम बेटियों के बारे  में बताते हैं जिनकी शोहरत को पूरी दुनिया सलाम करती है. 

फराह मलिक, भारत की सबसे अमीर मुस्लिम महिला

फराह मलिक भानजी का नाम देश की सबसे सफल बिजनेस वुमन में गिना जाता है. फराह जानी-मानी फुटवियर कंपनी मेट्रो शूज की मैनेजिंग डायरेक्टर है. इस ब्रांड की शुरुआत उनके दादा मलिक तेजानी ने 1955 में की थी. आज फराह की लीडरशिप में मेट्रो शूज भारत में 700 से ज्यादा स्टोर्स के साथ एक बड़ा ब्रांड बन चुका है. कंपनी का सालाना कारोबार 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार फराह मलिक भानजी की नेटवर्थ करीब 26,000 करोड़ रुपये है, जिससे वह भारत की सबसे अमीर मुस्लिम महिला मानी जाती है.

शमीना वजीर अली है सिप्ला की मजबूत कड़ी

शमीना वजीर अली देश की जानी-मानी फार्मा कंपनी सिप्ला में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है. उन्होंने 2011 में सिप्ला के साथ अपना करियर शुरू किया था. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली शमीना ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालते हुए कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी गिनती उन मुस्लिम महिलाओं में होती है, जो कॉर्पोरेट दुनिया में एक मजबूत एग्जांपल बन चुकी हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 1,540 करोड़ रुपये बताई जाती है.

बीना हरीश शाह, बिजनेस के साथ करती है समाज सेवा

बीना हरीश शाह फार्मा सेक्टर की जानी-मानी कारोबारी महिला है. वह Signet Chemical Pharma Pvt. Ltd. की मालकिन है, जो फार्मेसी इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करती है. बिजनेस के साथ-साथ बीना शाह समाज सेवा में भी सक्रिय है. उनका HBS Foundation एजुकेशन, हेल्थ, वुमन सेफ्टी और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर काम करता है. उनकी कंपनी भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी है. 

अर्शिया अल्ताफ लल्लजी केमिकल इंडस्ट्री की बड़ी पहचान

अर्शिया अल्ताफ लल्लजी भारत की अमीर मुस्लिम महिलाओं की सूची में चौथे नंबर पर आती है. वह तीन से ज्यादा कंपनियों की मालिक है, जिनमें Süd-Chemie India Pvt. Ltd. उनकी सबसे प्रमुख कंपनी है. यह कंपनी पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर को केमिकल्स और कैटेलिस्ट सप्लाई करती है. अर्शिया की बिजनेस समझ और साइंटिफिक नॉलेज ने कंपनी को बीते 50 सालों में भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी अलग पहचान दिलाई. 

अलीशा मूपेन, हेल्थकेयर सेक्टर की जानी मानी लीडर

अलीशा मूपेन हेल्थकेयर ग्रुप Aster DM Healthcare की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ है. इस ग्रुप के दुनिया भर में 700 से ज्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक चल रहे हैं. अलीशा ने हेल्थकेयर सेक्टर में मैनेजमेंट और सामाजिक सोच के जरिए अपनी खास पहचान बनाई है. वह हेल्थ सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती है.

ये भी पढ़ें-पुराने जमाने में रत्ती से तोला जाता था सोना, आखिर क्या होती है रत्ती?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Famous Muslim Women Muslim Women Of India Successful Muslim Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad News : बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के बेटों ने ही की थी हत्या !
Best of South Indian Cinema 2025: Sports Drama से Thriller तक की Must-Watch Films
Indore में जहां दूषित पानी से गई लोगों की जान वहां के पानी के टेस्ट ने कर दिया हैरान । MP News
Chaumu में प्रशासन ने बुलडोजर से किया पत्थरबाजों का हिसाब,चुन चुनकर तोड़ा अतिक्रमण । Rajasthan News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Jaipur Buldozer | Amit Shah | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
ऐस्ट्रो
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
Astrology 2026: ये 5 राशियां 2026 में छोड़ सकती हैं अपना देश, विदेश में बसने का बन रहा है योग!
हेल्थ
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
40 के बाद हड्डियों की ताकत वापस लाएं! ये काम बनाएगा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत
जनरल नॉलेज
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
‘लंपट’ मुगल बादशाह, कभी बिना कपड़ों के तो कभी महिलाओं के भेष में सजाता था दरबार
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget