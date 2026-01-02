ये हैं भारत की सबसे मशहूर मुस्लिम बेटियां, इनकी शोहरत को सलाम करती है पूरी दुनिया

भारत विविधताओं का देश है, जहां सभी धर्मों, जाती और वर्ग के लोग रहते है. वहीं देश में सभी धर्मों की महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है. खासतौर पर उन मुस्लिम महिलाओं की कहानियां भी बहुत प्रेरणादायक है, जिन्होंने मेहनत, लगन और बिजनेस समझ के दम पर न सिर्फ कामयाबी हासिल की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सफलता किसी वर्ग से नहीं मिलती है. आम धारणा के उलट, इन महिलाओं ने आगे बढ़ने की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए करोड़ों-अरबों के कारोबार खड़े किए और भारत ही नहीं, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन मशहूर मुस्लिम बेटियों के बारे में बताते हैं जिनकी शोहरत को पूरी दुनिया सलाम करती है.

फराह मलिक, भारत की सबसे अमीर मुस्लिम महिला

फराह मलिक भानजी का नाम देश की सबसे सफल बिजनेस वुमन में गिना जाता है. फराह जानी-मानी फुटवियर कंपनी मेट्रो शूज की मैनेजिंग डायरेक्टर है. इस ब्रांड की शुरुआत उनके दादा मलिक तेजानी ने 1955 में की थी. आज फराह की लीडरशिप में मेट्रो शूज भारत में 700 से ज्यादा स्टोर्स के साथ एक बड़ा ब्रांड बन चुका है. कंपनी का सालाना कारोबार 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार फराह मलिक भानजी की नेटवर्थ करीब 26,000 करोड़ रुपये है, जिससे वह भारत की सबसे अमीर मुस्लिम महिला मानी जाती है.

शमीना वजीर अली है सिप्ला की मजबूत कड़ी

शमीना वजीर अली देश की जानी-मानी फार्मा कंपनी सिप्ला में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है. उन्होंने 2011 में सिप्ला के साथ अपना करियर शुरू किया था. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली शमीना ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालते हुए कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी गिनती उन मुस्लिम महिलाओं में होती है, जो कॉर्पोरेट दुनिया में एक मजबूत एग्जांपल बन चुकी हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 1,540 करोड़ रुपये बताई जाती है.

बीना हरीश शाह, बिजनेस के साथ करती है समाज सेवा

बीना हरीश शाह फार्मा सेक्टर की जानी-मानी कारोबारी महिला है. वह Signet Chemical Pharma Pvt. Ltd. की मालकिन है, जो फार्मेसी इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करती है. बिजनेस के साथ-साथ बीना शाह समाज सेवा में भी सक्रिय है. उनका HBS Foundation एजुकेशन, हेल्थ, वुमन सेफ्टी और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं पर काम करता है. उनकी कंपनी भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी है.

अर्शिया अल्ताफ लल्लजी केमिकल इंडस्ट्री की बड़ी पहचान

अर्शिया अल्ताफ लल्लजी भारत की अमीर मुस्लिम महिलाओं की सूची में चौथे नंबर पर आती है. वह तीन से ज्यादा कंपनियों की मालिक है, जिनमें Süd-Chemie India Pvt. Ltd. उनकी सबसे प्रमुख कंपनी है. यह कंपनी पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर को केमिकल्स और कैटेलिस्ट सप्लाई करती है. अर्शिया की बिजनेस समझ और साइंटिफिक नॉलेज ने कंपनी को बीते 50 सालों में भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी अलग पहचान दिलाई.

अलीशा मूपेन, हेल्थकेयर सेक्टर की जानी मानी लीडर

अलीशा मूपेन हेल्थकेयर ग्रुप Aster DM Healthcare की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ है. इस ग्रुप के दुनिया भर में 700 से ज्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक चल रहे हैं. अलीशा ने हेल्थकेयर सेक्टर में मैनेजमेंट और सामाजिक सोच के जरिए अपनी खास पहचान बनाई है. वह हेल्थ सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती है.

