शराब पीने के बाद खराब हो गया पेट? ये 6 देसी नुस्खे तुरंत देंगे राहत

शराब पीने के बाद बार-बार पेशाब आने लगता है, जिससे शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है. इससे कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं. ऐसे में नारियल पानी सबसे बढ़िया ऑप्शन है. इसमें नेचुरल रूप से पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन दोबारा बनाते हैं. सुबह उठते ही एक या दो गिलास नारियल पानी पीने से पेट को ठंडक मिलती है और उल्टी की भावना भी कम होती है.