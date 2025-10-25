हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhath Puja mehndi designs: छठ पूजा के लिए बेस्ट हैं ये मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा आपके हाथों की तारीफ

Chhath Puja mehndi designs: छठ पूजा के लिए बेस्ट हैं ये मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा आपके हाथों की तारीफ

Chhath Puja: छठ पर्व उत्तर भारतीय खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के लिए वह पर्व है, जिसका इंतजार वे सालभर करते हैं. चलिए आपको इसके लिए कुछ मेंदही की डिजाइन बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Chhath Puja: छठ पर्व उत्तर भारतीय खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के लिए वह पर्व है, जिसका इंतजार वे सालभर करते हैं. चलिए आपको इसके लिए कुछ मेंदही की डिजाइन बताते हैं.

छठ पूजा का पर्व आते ही महिलाओं की तैयारियां खास हो जाती हैं. पूजा के लिए सोलह श्रृंगार में मेहंदी का अपना अलग महत्व है. इस बार अगर आप अपने हाथों को खास बनाना चाहती हैं, तो अलग-अलग स्टाइल के मेहंदी डिज़ाइन चुन सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं उन डिजाइनों पर, जो छठ पूजा में आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा देंगे.

1/6
यह डिजाइन बेहद पारंपरिक और इंटरेक्टिव है. इसमें हथेली और उंगलियों तक फैली बारीक बेल-बूटे और फूलों की डिजाइन है. इस तरह की मेहंदी खासकर पूजा के लिए परफेक्ट रहती है, क्योंकि यह हाथों को पूरी तरह भरकर त्योहार की परफेक्ट लुक देती है.
यह डिजाइन बेहद पारंपरिक और इंटरेक्टिव है. इसमें हथेली और उंगलियों तक फैली बारीक बेल-बूटे और फूलों की डिजाइन है. इस तरह की मेहंदी खासकर पूजा के लिए परफेक्ट रहती है, क्योंकि यह हाथों को पूरी तरह भरकर त्योहार की परफेक्ट लुक देती है.
2/6
मेहंदी का यह डिजाइन सिंपल और मॉडर्न टच वाला है. इसमें हथेली पर एक बड़ा मोटिफ बनाया गया है और उसके चारों ओर हल्की सजावट की गई है. यह स्टाइल उन महिलाओं के लिए सही है, जिन्हें मिनिमल लेकिन आकर्षक लुक चाहिए.
मेहंदी का यह डिजाइन सिंपल और मॉडर्न टच वाला है. इसमें हथेली पर एक बड़ा मोटिफ बनाया गया है और उसके चारों ओर हल्की सजावट की गई है. यह स्टाइल उन महिलाओं के लिए सही है, जिन्हें मिनिमल लेकिन आकर्षक लुक चाहिए.
3/6
दोनों हथेलियों पर एक जैसे फूलों के मोटिफ्स बनाए गए हैं. यह डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत और सिमेक्ट्रिकल लगता है. छठ पूजा में अगर आप पारंपरिक के साथ-साथ क्लासी लुक चाहती हैं, तो यह डिजाइन एकदम फिट रहेगा.
दोनों हथेलियों पर एक जैसे फूलों के मोटिफ्स बनाए गए हैं. यह डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत और सिमेक्ट्रिकल लगता है. छठ पूजा में अगर आप पारंपरिक के साथ-साथ क्लासी लुक चाहती हैं, तो यह डिजाइन एकदम फिट रहेगा.
4/6
यह डिजाइन ब्लैक मेंहदी से बना है, जिसमें पैटर्न और बेलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है. यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए है, जो थोड़ा यूनिक और मॉडर्न टच चाहती हैं. यह हाथों को एकदम अलग और आकर्षक बनाता है.
यह डिजाइन ब्लैक मेंहदी से बना है, जिसमें पैटर्न और बेलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है. यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए है, जो थोड़ा यूनिक और मॉडर्न टच चाहती हैं. यह हाथों को एकदम अलग और आकर्षक बनाता है.
5/6
इस डिजाइनों में पारंपरिक मोटिफ्स जैसे फूल, पत्तियां और गोल आकृतियों का इस्तेमाल है. ये स्टाइल छठ पूजा जैसे धार्मिक अवसरों के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि यह बेहद पारंपरिक और गहरे रंग की मेहंदी देता है.
इस डिजाइनों में पारंपरिक मोटिफ्स जैसे फूल, पत्तियां और गोल आकृतियों का इस्तेमाल है. ये स्टाइल छठ पूजा जैसे धार्मिक अवसरों के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि यह बेहद पारंपरिक और गहरे रंग की मेहंदी देता है.
6/6
यह डिजाइन बेहद भव्य और दुल्हन जैसे हैं. इसमें रंग-बिरंगे स्टोन और पैटर्न का मिक्सअप है. अगर आप चाहती हैं कि छठ पूजा पर आपके हाथ सबकी नजरें खींचें, तो इस तरह के हैवी चुनना सबसे अच्छा रहेगा.
यह डिजाइन बेहद भव्य और दुल्हन जैसे हैं. इसमें रंग-बिरंगे स्टोन और पैटर्न का मिक्सअप है. अगर आप चाहती हैं कि छठ पूजा पर आपके हाथ सबकी नजरें खींचें, तो इस तरह के हैवी चुनना सबसे अच्छा रहेगा.
Published at : 25 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Mehndi Designs

Photo Gallery

View More
Embed widget