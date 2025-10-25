यह डिजाइन बेहद पारंपरिक और इंटरेक्टिव है. इसमें हथेली और उंगलियों तक फैली बारीक बेल-बूटे और फूलों की डिजाइन है. इस तरह की मेहंदी खासकर पूजा के लिए परफेक्ट रहती है, क्योंकि यह हाथों को पूरी तरह भरकर त्योहार की परफेक्ट लुक देती है.