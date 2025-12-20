'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल

कपिल शर्मा की कॉमेडी का कोई तोड़ नहीं है. वो पल में किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. उनके शो के लोग फैन हैं मगर उनकी फिल्म को वो प्यार नहीं मिल पाया है. कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हुआ है और इसका बुरा हाल हो गया है. फिल्म की कमाई एकदम घट गई है.

किस किसको प्यार करूं 2 का बुरा हाल पहले रणवीर सिंह की धुरंधर की वजह से हो रहा था और अब 19 दिसंबर को रिलीज हुई अवतार फायर एंड ऐश के सामने इसने दम ही तोड़ दिया है. फिल्म की कमाई में एकदम गिरावट देखने को मिली है. शुक्रवार को किस किसको प्यार करूं 2 ने अपने पूरे हफ्ते की सबसे कम कमाई की है. आइए आपको फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

आठवें दिन किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक किस किसको प्यार करूं 2 ने शुक्रवार को सबसे कम कमाई की है. फिल्म ने सिर्फ 22 लाख रुपये कमाए हैं जो इस फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 11.07 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने पहले दिन1.85 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़, तीसरे दिन 2.9 करोड़, चौथे दिन 90 लाख, पांचवें दिन 1.1 करोड़, छठे दिन 85 लाख और सातवें दिन 75 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म के 1 करोड़ कमाना भी मुश्किल रहा है. वीकेंड पर भी फिल्म के कुछ खास कमाई करने की उम्मीद नहीं है.

धुरंधर और अवतार ले डूबीं

कपिल शर्मा की फिल्म के कलेक्शन पर सबसे ज्यादा असर रणवीर सिंह की धुरंधर का पड़ा है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जादू है जिस वजह से कपिल शर्मा की फिल्म कमाई नहीं कर पाई. वहीं दूसरी तरफ अब अवतार रिलीज हो गई है. जिसने पहले ही दिन अच्छा कलेक्शन कर लिया है.

