हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTrain Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?

Train Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?

असम के जमुनामुख-कामपुर खंड में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकरा गई, जिससे इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए. राहत की बात, कोई यात्री घायल नहीं हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Dec 2025 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

असम के मालीगांव इलाके में सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकरा गई, जोकि रेलवे ट्रैक पर आ गए थे, जिसकी वजह से इंजन समेत ट्रेन के 6 कोच पटरी से उतर गए. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि इस घटना में 8 हाथियों की मौत हो गई.

इस दुर्घटना की सबसे राहत भरी बात यह रही कि किसी भी यात्री की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे नुकसान सीमित रह गया. ट्रेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हाथी कॉरिडोर में बार-बार हो रही घटनाएं

जिस इलाके में यह हादसा हुआ, वह पहले से ही हाथी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है. यहां जंगली हाथियों की आवाजाही अक्सर देखी जाती है. पहले भी इस रेलखंड पर वन्यजीवों के साथ ट्रेनों की टक्कर की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जाती रही है.

खबर अपडेट की जा रही है...




Published at : 20 Dec 2025 08:55 AM (IST)
Tags :
Assam Elephants Rajdhani Express Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution News: दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी मुश्किल बढ़ी...AQI 400 के पार | Pollution Alert
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Humayun Kabir
सिर्फ 2 कर्मचारी, सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर ने 20 महीने में दिया 55000% का रिटर्न | Stock Market
Extreme fog grips Delhi-NCR: दिल्ली में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य, सड़क पर सावधानी से निकलें
Top News | Today News | पहली बार पीएम मोदी से मिले नितिन नबीन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
शिक्षा
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget