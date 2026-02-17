हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत

ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत

By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Feb 2026 09:57 PM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सेल्फ डाउट और अनहेल्दी लाइफ चॉइस के चक्कर में क्यों फंसे रहते हैं. दरअसल कई साइकोलॉजिस्ट इसे कम सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ते हैं, जिससे व्यक्ति खुद पर ज्यादा सवाल उठता है और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है. वहीं इसे लेकर साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो बेहतर आदतों के जरिए कॉन्फिडेंस और मेंटल मजबूती बढ़ाई जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं.

1/10
साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बिना गलती के सॉरी कहना या अपनी राय रखने पर अपराध बोध जैसा महसूस करना कम आत्म सम्मान का संकेत देता है. इसे लेकर साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसके लिए पहले खुद से पूछे कि क्या सच में मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, अगर नहीं तो अपनी जगह पर कॉन्फिडेंस से खड़े रहे.
2/10
इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि थका होने पर भी हर काम के लिए हां कहना या सिर्फ दूसरों की मंजूरी के लिए खुद को नजरअंदाज करना बताता है कि आपकी सीमाएं तय नहीं है. ऐसे में कभी-कभी ना कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा होता है.
Published at : 17 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Low Self Respect Signs Self Esteem Issues Underconfidence Habits

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

