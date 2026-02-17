ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत

साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बिना गलती के सॉरी कहना या अपनी राय रखने पर अपराध बोध जैसा महसूस करना कम आत्म सम्मान का संकेत देता है. इसे लेकर साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसके लिए पहले खुद से पूछे कि क्या सच में मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, अगर नहीं तो अपनी जगह पर कॉन्फिडेंस से खड़े रहे.