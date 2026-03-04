एक्सप्लोरर
Most Expensive Areas In Delhi: पृथ्वीराज रोड से वसंत विहार तक, अमीरों की दुनिया दिखाते हैं दिल्ली के 'अल्ट्रा-लक्जरी' ठिकाने
Luxury Villas In South Delhi: दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ दुनियाभर के अमीरों की पसंदीदा जगहों में भी शामिल है. चलिए दिल्ली के कुछ खास जगहों के बारे में आपको बताते हैं.
साउथ दिल्ली देश के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल रिहायशी इलाकों में गिनी जाती है. यहां बड़े बिजनेसमैन, राजनयिक, राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी सितारे रहते हैं. सीमित सप्लाई और जबरदस्त डिमांड के कारण यहां की प्रॉपर्टी दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव एड्रेस में शामिल है.
