Most Expensive Areas In Delhi: पृथ्वीराज रोड से वसंत विहार तक, अमीरों की दुनिया दिखाते हैं दिल्ली के 'अल्ट्रा-लक्जरी' ठिकाने

Most Expensive Areas In Delhi: पृथ्वीराज रोड से वसंत विहार तक, अमीरों की दुनिया दिखाते हैं दिल्ली के 'अल्ट्रा-लक्जरी' ठिकाने

Luxury Villas In South Delhi: दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ दुनियाभर के अमीरों की पसंदीदा जगहों में भी शामिल है. चलिए दिल्ली के कुछ खास जगहों के बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 04 Mar 2026 11:58 AM (IST)
Luxury Villas In South Delhi: दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ दुनियाभर के अमीरों की पसंदीदा जगहों में भी शामिल है. चलिए दिल्ली के कुछ खास जगहों के बारे में आपको बताते हैं.

साउथ दिल्ली देश के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल रिहायशी इलाकों में गिनी जाती है. यहां बड़े बिजनेसमैन, राजनयिक, राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी सितारे रहते हैं. सीमित सप्लाई और जबरदस्त डिमांड के कारण यहां की प्रॉपर्टी दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव एड्रेस में शामिल है.

लुटियंस दिल्ली के केंद्र में स्थित पृथ्वीराज रोड को बिलियनेयर्स रो कहा जाता है. यहां विशाल बंगलों, हरे-भरे लॉन और ऐतिहासिक आवासों की भरमार है. इस सड़क पर घर होना सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है.
शांति निकेतन अपनी शांत, पेड़ों से घिरी सड़कों और बड़े प्लॉट वाले घरों के लिए जाना जाता है. पहले इसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब यहां एलीट परिवार और राजनयिक रहते हैं. यहां का माहौल निजी और सुकून भरा है.
Published at : 04 Mar 2026 11:58 AM (IST)
