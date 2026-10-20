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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-कौन से देश बेचते हैं सुरंग खोदने वाली मशीनें, किसकी मशीन सबसे अच्छी?

कौन-कौन से देश बेचते हैं सुरंग खोदने वाली मशीनें, किसकी मशीन सबसे अच्छी?

जर्मनी, चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश दुनिया भर में एडवांस सुरंग खोदने वाली मशीनें TBM बेचते हैं, जिनमें जर्मन कंपनी हेरेनकनेच्ट की तकनीक को सबसे बेहतरीन माना जाता है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सुरंग खोदने वाली सुपर मशीनों के निर्यात पर कड़े नियम लागू किए हैं. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रिय सुरक्षा और अपनी अत्याधुनिक तकनीकी गोपनीयता का हवाला देते हुए टनल बोरिंग मशीन के विदेशी ऑर्डर्स पर नियंत्रण लगाए हैं.

चीन के इस कदम के बाद दुनिया भर के बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मेट्रो निर्माण और सामरिक सुरंग परियोजनाओं में खलबली मच गई है. ऐसे में आज हर कोई यह जानना चाहता है कि चीन के अलावा दुनिया में कौन-कौन से देश इन सुरंग खोदने वाली मशीन को बेचते हैं.

यह मशीनें बेचने वाले प्रमुख देश

सुरंग खोदने वाली मशीन को बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए दुनिया के गिने-चुने देश ही इसका निर्माण और निर्यात करते हैं. इस बाजार में सबसे बड़ा नाम जर्मनी का है. इसके अलावा अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और फ्रांस जैसे देश इस भारी-भरकम मशीन के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं. ये देश पूरी दुनिया में इन मशीनों की सप्लाई करते हैं. भारत भी अपनी मेट्रो और पहाड़ी रास्तों में सुरंग बनाने के लिए मुख्य रूप से इन्हीं देशों से मशीनें आयात करता है.

किस देश की मशीन है सबसे अच्छी?

अगर तकनीक, मजबूती और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, तो जर्मनी की सुरंग खोदने वाली मशीनें दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती हैं. जर्मनी की हेरेनकनेक्ट कंपनी इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है और इसके द्वारा बनाई गई मशीनें सबसे कठिन और पथरीली चट्ठानों को भी आसानी से काटने में सक्षम होती हैं. जर्मनी के बाद जापान की मशीनरी जैसे कोमात्सु और मित्सुबिशी को अपनी बेहतरीन इलेक्ट्रोनिक्स और शहरी इलाकों में बिना कंपन के सुरंग खोदने की सूक्ष्म तकनीक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: फ्रांस में कब-कब हुए हिंसक प्रदर्शन, हर बार क्या बदला?

चीन के कड़े नियंत्रण का बाजार पर होने वाला असर

चीन के इस नियंत्रण के बाद निश्चित रूप से टनल बोरिंग मशीनों की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है. भारत सहित कई विकासशील देश जो सस्ते चीनी विकल्पों पर निर्भर थे, उन्हें अब दोबारा जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों का रुख करना पड़ेगा.

हालांकि पश्चिमी देशों की मशीनें चीनी मशीनों की तुलना में काफी महंगी होती हैं, लेकिन गुणवत्ता और लाइफ-स्पैन के मामले में वे कहीं अधिक विश्वसनीय होती हैं. इस पाबंदी के बाद अब वैश्विक कंपनियों को अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए नए टेंडर जारी करने होंगे, जिससे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: कोई कानून बनने में कितना समय लगता है, सड़क से संसद तक क्या प्रोसीजर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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