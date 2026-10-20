फ्रांस में प्रदर्शन से अब तक कितने का हो चुका है नुकसान, कैसे होगी भरपाई

फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित देश के कई बड़े शहरों में सरकार की नई आर्थिक नीतियों, बजट कटौती और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है. इस भारी उथल-पुथल के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि हिंसा के दौरान हुए पाई-पाई के नुकसान की पूरी भरपाई खुद दंगाइयों और उपद्रवियों से ही करवाई जाएगी. राष्ट्रपति के इस सख्त रुख ने कानूनी एजेंसियों को खुली छूट दे दी है.

सड़कों पर उतरी उग्र भीड़ ने न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया है, बल्कि निजी दुकानों और शोरूम्स में भी जमकर तोड़फोड़ की है. इस भारी उथल-पुथल के बीच फ्रांस की सरकार और व्यापारिक संगठनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह खड़ी हो गई है कि इस हिंसा के कारण देश को कुल कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए सरकार क्या रास्ता अपनाएंगी.

अरबों यूरो का हुआ भारी नुकसान

फ्रांस के प्रमुख व्यापारिक महासंघ MEDEF और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों और दंगों के कारण अब तक करीब 1.2 अरब यूरो का भारी नुकसान हो चुका है. हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने देश भर में 1,500 से अधिक छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, बैंक शाखाओं और सार्वजनिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया है.

इसके अलावा, फ्रांस के सबसे बड़े उद्योग पर्यटन को भी तगड़ा झटका लगा है. हिंसा की तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के पर्यटकों ने पेरिस की जाने का प्लान रद्द कर दिया, जिससे होटल और रेस्तरां मालिकों को रोजाना करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है.

बीमा कंपनियों के दावों से पहली राहत

इस भारी-भरकम नुकसान की भरपाई का पहला जरिया बीमा कंपनियां है. फ्रांस के कड़े नियमों के अनुसार, दंगों और सामाजिक हिंसा से होने वाले नुकसान के लिए व्यवसायियों को विशेष सुरक्षा मिलती है. सरकार ने सभी बड़ी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी कानूनी अड़चन या देरी के दुकानदारों के दावों का निपटारा तुरंत करें. कंपनियों ने इसके लिए असेसमेंट प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि प्रभावित व्यापारियों को जल्द से जल्द क्लेम की रकम मिल सके और वे अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सकें.

सरकार की तरफ से कर राहत और आर्थिक पैकेज

बीमा दावों के अलावा, फ्रांस की सरकार ने खुद अपने स्तर पर पीड़ित व्यापारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. सरकार प्रभावित इलाकों के दुकानदारों के लिए टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन के भुगतान की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, जिन व्यापारियों का धंधा पूरी तरह ठप हो गया है या जिनकी दुकानें पूरी तरह जल चुकी हैं, उन्हें आपातकालीन सरकारी फंड से सीधी नकद सहायता देने का प्रावधान भी किया जा रहा है.

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दंगाइयों से वसूली का कड़ा नियम

इस पूरी आर्थिक क्षति की भरपाई का एक और कड़ा रास्ता वहां की कानूनी व्यवस्थासे निकलता है, फ्रांस के कानून के मुताबिक, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की पहचान होने पर उनसे हर्जाना वसूलने का कड़ा नियम है.

पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए दंगाइयों की पहचान कर रही है. गिरफ्तार किए गए लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसकी राशि से हुए नुकसान का एक हिस्सा रिकवर किया जाएगा. अगर दंगाई नाबालिग हैं, तो हर्जाने की यह कडी रकम उनके माता-पिता से वसूलने का कानूनी प्रावधान भी फ्रांस में लागू है, ताकि भविष्य में ऐसी हिंसा पर लगाम लगाई जा सके.

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