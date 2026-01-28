एक्सप्लोरर
क्यों क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है विमान, जानिए इसमें डलने वाला फ्यूल कितना खतरनाक
विमान क्रैश होते ही आग इसलिए लग जाती है क्योंकि विमान के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होते हैं. इसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाइड्रोलिक ऑयल और दूसरे केमिकल शामिल होते हैं.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान आज सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में उनकी मौत की खबर सामने आई है. हादसे के बाद घटनास्थल से जो वीडियो सामने आए, उनमें विमान आग की लपटों में घिरा नजर आया. ऐसे हादसों के बाद अक्सर सवाल उठते हैं कि प्लेन क्रैश होते ही आगर क्यों लग जाती है और ऐसे हालात में बचने की संभावना कितनी होती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों विमा क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है और इसमें डालने वाला फ्यूल कितना खतरनाक होता है.
Published at : 28 Jan 2026 07:14 PM (IST)
