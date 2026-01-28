क्यों क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है विमान, जानिए इसमें डलने वाला फ्यूल कितना खतरनाक

विमान क्रैश होते ही आग इसलिए लग जाती है क्योंकि विमान के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होते हैं. इसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाइड्रोलिक ऑयल और दूसरे केमिकल शामिल होते हैं. जब विमान क्रैश करता है तो झटके से फ्यूल टैंक फट जाते हैं और बाहर निकला फ्यूल चिंगारी या गर्म सतह के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है. यही वजह है कि प्लेन कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल जाता है.