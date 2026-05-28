हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली नहीं इस खूबसूरत शहर में है भारत का राष्ट्रपति निवास, गर्मियों में क्यों होना पड़ता है यहां शिफ्ट?

दिल्ली नहीं इस खूबसूरत शहर में है भारत का राष्ट्रपति निवास, गर्मियों में क्यों होना पड़ता है यहां शिफ्ट?

दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए भारत की राष्ट्रपति हर साल खूबसूरत वादियों में बसे ऑफिशियल भवन में शिफ्ट होती हैं. यह ब्रिटिश काल से चली आ रही है. आइए इस जगह के बारे में जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 28 May 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 1965 में इसे आधिकारिक ग्रीष्मकालीन रिट्रीट घोषित किया गया, अब यह जनता के लिए खुला है.

भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास दिल्ली में स्थित 'राष्ट्रपति भवन' है, यह तो सभी जानते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि देश में एक और राष्ट्रपति निवास भी है, जो दिल्ली की भीषण गर्मी से दूर पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में स्थित है. हर साल गर्मियों के मौसम में देश के प्रथम नागरिक का पूरा अमला कुछ दिनों के लिए इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर शिफ्ट हो जाता है. पहाड़ों के बीच स्थित इस ऐतिहासिक इमारत का इतिहास बेहद दिलचस्प है और यह परंपरा ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई है.

शिमला के मशोबरा में समर रिट्रीट

भारत की राष्ट्रपति हर साल गर्मियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास में रहने के लिए आती हैं. इसे आधिकारिक तौर पर 'द रिट्रीट' (The Retreat) के नाम से जाना जाता है. यह राष्ट्रपति का ऑफिशियल ग्रीष्मकालीन आवास है, जहां वह मैदानी इलाकों की जानलेवा गर्मी से बचने और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए आती हैं. यहां प्रवास के दौरान राष्ट्रपति आराम करने के साथ-साथ देश के प्रशासनिक और सांस्कृतिक कार्यों का संचालन भी यहीं से करती हैं.

ब्रिटिश काल से जुड़ी पुरानी परंपरा

शिमला में गर्मियों के दौरान राष्ट्रपति के ठहरने की यह रीत कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी. साल 1863 में जॉन लॉरेंस (John Lawrence) ने शिमला को आधिकारिक रूप से भारत की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था. इसके बाद साल 1864 से अंग्रेजों का पूरा सरकारी अमला और प्रशासन दिल्ली व कोलकाता की गर्मी से बचने के लिए शिमला शिफ्ट होने लगा. यहां का ठंडा मौसम और शांत पहाड़ी माहौल अंग्रेजों को शासन चलाने के लिए सबसे आदर्श लगता था.

यह भी पढ़ें: One AC Gives How Much Money: 1.5 टन का एसी बेचकर कितने रुपये कमा लेता है दुकानदार, जानें कितना मिलता है कमीशन?

आजादी के बाद हुए बड़े बदलाव

साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो अंग्रेजों की बनाई कई ऐतिहासिक इमारतें भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गईं. आजादी के शुरुआती सालों में देश के राष्ट्रपतियों का शिमला आना नियमित नहीं था. साल 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस एस्टेट पर आने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने. इसके बाद धीरे-धीरे यह जगह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए खास बनती चली गई और यहां हर साल आने का सिलसिला शुरू हो गया.

ऑफिशियल समर रिट्रीट का मिला दर्जा

इस ऐतिहासिक परंपरा को असली और मजबूत पहचान साल 1965 में मिली. तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मशोबरा में मौजूद इस आलीशान और खूबसूरत भवन को राष्ट्रपति का ऑफिशियल समर रिट्रीट घोषित कर दिया. इसके बाद से हर साल देश के राष्ट्रपति का कुछ दिनों के लिए शिमला आना एक तय और अनिवार्य परंपरा का हिस्सा बन गया. साल 1965 के बाद से देश के लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने इस खास परंपरा को बखूबी निभाया है.

देवदार के जंगलों के बीच ऐतिहासिक धरोहर

मशोबरा का यह राष्ट्रपति निवास लगभग 175 साल पुरानी एक भव्य हेरिटेज इमारत है. यह पूरी तरह से घने देवदार के जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है. इस भवन की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है, जिसे पारंपरिक 'धज्जी' शैली (लकड़ी और मिट्टी का मिश्रण) से तैयार किया गया है. लकड़ी और मिट्टी से बने होने के कारण यह पूरी इमारत पूरी तरह से भूकंपरोधी है और आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है.

आम जनता के लिए खुला महल

हालांकि कुछ सालों में सुरक्षा कारणों, स्वास्थ्य समस्याओं या बेहद व्यस्त शेड्यूल की वजह से राष्ट्रपति का दौरा टल भी गया, लेकिन यह परंपरा कभी बंद नहीं हुई. इस ऐतिहासिक भवन से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि अब इस राष्ट्रपति निवास को आम जनता और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी पूरी तरह खोल दिया गया है. अब कोई भी पर्यटक ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक करके इस बेहद खूबसूरत और सुरक्षित परिसर को करीब से देख सकता है.

यह भी पढ़ें: Right to Cooling: गर्मी का भी हो रहा अमीर-गरीब विभाजन! क्या है राइट-टू-कूलिंग जिसकी जोरों से हो रही मांग

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 28 May 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Rashtrapati Niwas Shimla The Retreat Mashobra Shimla Indian President Summer Capital
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दिल्ली नहीं इस खूबसूरत शहर में है भारत का राष्ट्रपति निवास, गर्मियों में क्यों होना पड़ता है यहां शिफ्ट?
दिल्ली नहीं इस खूबसूरत शहर में है भारत का राष्ट्रपति निवास, गर्मियों में क्यों होना पड़ता है यहां शिफ्ट?
जनरल नॉलेज
Bashir Badr Passed Away: मेरठ छोड़कर भोपाल क्यों चले गए थे बशीर बद्र, जानें क्यों जला दिया गया था उनका घर?
मेरठ छोड़कर भोपाल क्यों चले गए थे बशीर बद्र, जानें क्यों जला दिया गया था उनका घर?
जनरल नॉलेज
भारत में 25 तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितनी है लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र? जान लीजिए जवाब
भारत में 25 तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितनी है लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र? जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
भारत-पाक सीमा पर लगी इलेक्ट्रिक फेंसिंग में कितना दौड़ता है करंट? दुश्मन ने छुआ तो क्या होगा उसका हाल
भारत-पाक सीमा पर लगी इलेक्ट्रिक फेंसिंग में कितना दौड़ता है करंट? दुश्मन ने छुआ तो क्या होगा उसका हाल
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'
बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget