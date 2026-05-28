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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFiji Port Project: क्या है फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट? भारत समेत चार देश मिलकर ऐसे निकालेंगे चीन की हेकड़ी, यहां जान लीजिए

Fiji Port Project: क्या है फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट? भारत समेत चार देश मिलकर ऐसे निकालेंगे चीन की हेकड़ी, यहां जान लीजिए

Fiji Port Project: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान फिजी में एक आधुनिक बंदरगाह विकसित करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि चीन के लिए यह क्यों है खतरनाक.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 May 2026 07:48 PM (IST)
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  • क्वाड देश फिजी में आधुनिक बंदरगाह बनाने पर सहमत हुए।
  • परियोजना हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करेगी।
  • यह समुद्री निगरानी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा।
  • भारत के लिए यह रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

Fiji Port Project: हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने क्वॉड गठबंधन के तहत फिजी में एक आधुनिक बंदरगाह विकसित करने पर संयुक्त रूप से सहमति जताई है. इस घोषणा को एक जरूरी रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वॉड की मौजूदगी को मजबूत करना है. 

क्या है फिजी बंदरगाह परियोजना? 

फिजी बंदरगाह परियोजना एक संयुक्त बुनियादी ढांचा और समुद्री पहल है. इसके तहत क्वॉड के चारों देश मिलकर फिजी में एक उच्च क्षमता वाला बंदरगाह बनाएंगे. साथ ही उसका आधुनिकीकरण करेंगे. प्रशांत महासागर में स्थित फिजी प्रमुख समुद्री मार्गों पर काफी ज्यादा रणनीतिक स्थिति रखता है. इस परियोजना के जरिए क्वॉड का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, समुद्री लॉजिस्टिक्स में सुधार करना और प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करना है. इस परियोजना से व्यापार पहुंच में सुधार होने और प्रशांत द्वीप देशों को चीन द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकल्प उपलब्ध होने की भी उम्मीद है. 

यह परियोजना भू राजनीतिक रूप से क्यों जरूरी है? 

कई सालों से चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश, श्रण और बंदरगाह परियोजनाओं के जरिए से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है. बीजिंग के आलोचकों ने बार-बार चीन पर छोटे देशों पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए ऋण जाल कूटनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. फिजी में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करके क्वॉड देश इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं. 

समुद्री सुरक्षा का एक प्रमुख केंद्र बिंदु 

प्रस्तावित बंदरगाह सिर्फ एक वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है. इस पहल से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह परियोजना पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगी. इसमें शामिल देश अवैध मछली पकड़ने, तस्करी के नेटवर्क और संदिग्ध नौसैनिक गतिविधि की काफी ज्यादा प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकेंगे. यह बंदरगाह मानवीय अभियान, आपदा राहत मिशन और समुद्री सुरक्षा गश्त के दौरान क्वॉड नौसेना के बीच लॉजिस्टिक्स समन्वय को भी बढ़ा सकता है. 

भारत के लिए क्यों है यह प्रोजेक्ट जरूरी? 

भारत के लिए फिजी का रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से काफी बड़ा महत्व है.  अक्सर प्रशांत क्षेत्र के मिनी इंडिया के रूप में पहचाने जाने वाले फिजी में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है. इनके पूर्वज औपनिवेशिक काल के  दौरान अनुबंधित मजदूरों के रूप में यहां आए थे. हिंदी को भी देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है. भारत के लिए फिजी के साथ मजबूत संबंध प्रशांत क्षेत्र में उसके राजनयिक और नौसैनिक प्रभाव का विस्तार करने में मदद करते हैं. इसी के साथ ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज के रूप में उसकी स्थिति को भी मजबूती मिलती है.

यह भी पढ़ेंःक्या है SIR की क्लीन डेटा पॉलिसी ? क्या इससे सच में हो रहा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 May 2026 07:48 PM (IST)
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