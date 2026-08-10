पाकिस्तान का भारत, तो सऊदी अरब और तुर्किए का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?

Islamic NATO: पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ है, जिसे सुरक्षा मामलों के जानकार इस्लामिक नाटो का नाम दे रहे हैं. इस ऐतिहासिक सैन्य साझेदारी का सबसे अहम नियम यह तय किया गया है कि यदि इन तीनों में से किसी एक देश पर कोई विदेशी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर संयुक्त हमला माना जाएगा. इस फैसले के बाद वैश्विक राजनीति में चर्चा गर्म है कि भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानने वाले पाकिस्तान के अलावा आखिर सऊदी अरब और तुर्किए के सामने कौन से बड़े सुरक्षा खतरे मौजूद हैं, जिनसे निपटने के लिए यह नया त्रिस्तरीय गुट तैयार किया गया है.

तुर्किए की मजबूत सैन्य और तकनीकी क्षमता

तुर्किए इस नए गठबंधन का सबसे मजबूत तकनीकी स्तंभ बनकर उभरा है. नाटो संगठन के भीतर अमेरिका के बाद तुर्किए की सेना को सबसे बड़ी और सक्षम सेना माना जाता है. तुर्किए ने हाल के वर्षों में अपना खुद का रक्षा उद्योग काफी तेजी से विकसित किया है, जिसके तहत उसके निर्मित बायराक्तार ड्रोन आज दुनिया भर में जाने जाते हैं. युद्धपोत, आधुनिक मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने में माहिर तुर्किए ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों को भी अपडेट करने में मदद की है. इस नए त्रिकोण में तुर्किए सैन्य तकनीक देगा, पाकिस्तान अपनी विशाल सेना और परमाणु ताकत लगाएगा, जबकि सऊदी अरब अपने अटूट आर्थिक खजाने से इसे मजबूती देगा.

सऊदी अरब के लिए कौन सी चुनौतियां?

सऊदी अरब के लिए इस सैन्य गुट में शामिल होने का मुख्य कारण उसकी अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं. हालांकि वर्ष 2023 में चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब के कूटनीतिक रिश्तों में सुधार हुआ था, लेकिन दोनों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास अब भी कायम है. यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के लिए सीधे सिरदर्द बने हुए हैं, जिन्हें ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है. इन हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल प्रतिष्ठानों और नागरिक इलाकों पर कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं.

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सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता सऊदी

गाजा युद्ध के बाद से मध्य पूर्व की स्थिति बेहद संवेदनशील और जटिल हो गई है. सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन अब खाड़ी के देशों को यह लगने लगा है कि किसी भी बड़े युद्ध या संकट के समय अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा गारंटी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है. इसी वजह से वह अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल वाशिंगटन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता. वह चीन, रूस के साथ-साथ तुर्किए और पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग का तेजी से विस्तार कर रहा है.

तुर्किए के मुख्य दुश्मन कौन?

तुर्किए की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती कुर्द संगठनों से जुड़ी हुई है. अंकारा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा आतंकवादी संगठन मानता है और उनसे निपटने के लिए इराक व सीरिया की सीमाओं में सैन्य अभियान चलाता रहता है. इसके साथ ही सीरिया में सालों से जारी गृहयुद्ध के कारण तुर्किए अपनी सीमा पर एक सुरक्षित बफर जोन बनाना चाहता है. तुर्किए अपनी सीमाओं के पास किसी भी कुर्द लड़ाके या स्वतंत्र क्षेत्र की मौजूदगी को सीधे अपने राष्ट्रीय हित के लिए खतरा मानता है.

ग्रीस विवाद और अंकारा की स्वतंत्र विदेश नीति

तुर्किए के लिए पश्चिमी मोर्चे पर ग्रीस के साथ जारी पुराना विवाद भी एक बड़ी चुनौती है. भले ही तुर्किए और ग्रीस दोनों नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन एजियन सागर में समुद्री सीमाओं और ऊर्जा संसाधनों के मालिकाना हक को लेकर दोनों के बीच अक्सर सैन्य तनाव देखने को मिलता है. इसके अलावा तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन एक स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते हैं. यही वजह है कि वे अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ जुड़े रहने के बावजूद रूस, चीन और प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ सैन्य और आर्थिक गठबंधन मजबूत कर रहे हैं.





पाकिस्तान के सामने भारत के अलावा कौन सी चुनौतियां?

गठबंधन के तीसरे साझेदार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पारंपरिक सैन्य प्रतिद्वंद्वी भारत ही रहा है. दोनों देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और कश्मीर व सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं. लेकिन भारत के अलावा पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से भी बुरी तरह उलझा हुआ है, जिस पर वह टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को शरण देने का आरोप लगाता है. साथ ही ईरान से सटी अपनी सीमा पर भी पाकिस्तान को लगातार आतंकी हमलों और सुरक्षा विवादों का सामना करना पड़ता है.

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