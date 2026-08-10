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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस्लामिक नाटो के पास कितना पैसा, कौन निभाएगा अमेरिका वाला रोल?

इस्लामिक नाटो के पास कितना पैसा, कौन निभाएगा अमेरिका वाला रोल?

Islamic NATO: हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक संयुक्त रक्षा समझौते पर साइन किया है. आइए जानते हैं इन तीनों में से कौन सा देश अमेरिका वाला रोल निभाएगा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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  • सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान का रक्षा समझौता 'इस्लामिक नाटो' कहलाता है।
  • सऊदी अरब आर्थिक सहायता, तुर्की तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
  • पाकिस्तान की परमाणु शक्ति गठबंधन को सामरिक बढ़त देती है।

Islamic NATO: 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते को मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा इस्लामिक नाटो कहा गया है. मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है. इसमें एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला मानने का भी दावा शामिल है. लेकिन नाटो के उलट इस नए गठबंधन का अभी तक कोई भी साझा रक्षा बजट या फिर सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कमांड नहीं है. तो असल में इसकी आर्थिक ताकत कितनी है और कौन सा देश है अमेरिका जैसी भूमिका निभा सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अभी तक कोई साझा बजट नहीं बनाया गया 

पहली जरूरी बात यह है कि तीनों देशों का यह गठबंधन अभी तक किसी एक साझा रक्षा बजट के तहत काम नहीं करता है. सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अपने-अपने अलग-अलग सैन्य बजट बनाए हुए हैं. यही वजह है कि नोटो से इसकी तुलना करना मुश्किल है. नाटो ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जिनके जरिए सदस्य देश सामूहिक रक्षा, सैन्य बुनियादी ढांचे और साझा कार्यक्रम में योगदान देते हैं. इस वजह से नए गठबंधन की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसके तीनों सदस्य की अलग-अलग क्षमता को देखकर ही लगाया जा सकता है. इनमें से सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता सबसे ज्यादा है.


इस्लामिक नाटो के पास कितना पैसा, कौन निभाएगा अमेरिका वाला रोल?

सऊदी अरब आर्थिक आधार बन सकता है 

सऊदी अरब रक्षा पर सालाना अनुमानित 70 से 80 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है. जिससे वह तीनों देशों में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाता है. तेल से होने वाली भारी कमाई और आर्थिक संसाधन की वजह से वह महंगे हथियार बुनियादी ढांचे और रक्षा कार्यक्रम के लिए फंड दे सकता है. 

गहरे त्रिपक्षीय सहयोग के तहत सऊदी अरब इस गठबंधन का मुख्य फाइनेंसर बन सकता है. वह हथियारों की संयुक्त खरीद, सैन्य अभ्यास, बुनियादी ढांचे के विकास और रक्षा औद्योगिक परियोजना में मदद कर सकता है. ऐसे सऊदी अरब नाटो में अमेरिका की आर्थिक भूमिका की सबसे करीब आ जाएगा. हालांकि का पैमाना और संस्थागत ढांचा काफी अलग हैं. 

तुर्की तकनीक और हथियार देता है 

अगर सऊदी अरब इस साझेदारी का आर्थिक स्तंभ है तो तुर्की तकनीकी स्तंभ है. बीते कुछ दशकों में तुर्की ने अपने घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने में भारी निवेश किया है. यह देश अब ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक जहाज, बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण बनाता है. तुर्की के bayraktar ड्रोन ने संघर्षों और सैन्य अभियानों में इस्तेमाल के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है.

इस वजह से तुर्की गठबंधन को स्वदेशी रक्षा तकनीक और निर्माण क्षमता प्रदान कर सकता है. सऊदी अरब के आर्थिक संसाधन तुर्की की रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग में मदद कर सकते हैं.  इसी के साथ पाकिस्तान को तुर्की की सैन्य तकनीक तक पहुंच का लाभ मिल सकता है.

पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस लाता है 

पाकिस्तान के पास एक बिल्कुल अलग रणनीतिक फायदा है. इन तीनों सदस्यों में वह अकेला देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं. उसके परमाणु हथियारों के भंडार की वजह से गठबंधन में इस्लामाबाद को काफी रणनीतिक अहमियत मिलती है. पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और पारंपरिक सैन्य अभियानों का दशकों का अनुभव है. 

हालांकि उसके परमाणु हथियार पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय नियंत्रण में रहते हैं. इस रक्षा समझौते का मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब या तुर्की का पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा. 


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तीनों देश अलग-अलग ताकत 

गठबंधन की संभावित ताकत इस बात से आती है कि इसके सदस्य अलग-अलग संसाधन लेकर आते हैं. सऊदी अरब के पास पैसा है, तुर्की के पास रक्षा तकनीक और पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता. इससे एक दूसरे के पूरक बनने वाली व्यवस्था बनती है.  साथ ही ऐसा नहीं होता कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कोई एक देश हर पहलू पर हावी हो. सऊदी अरब बड़ी रक्षा खरीद और बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग कर सकता है. तुर्की हथियारों की तकनीक और घरेलू उत्पादन में योगदान दे सकता है. पाकिस्तान सैन्यकर्मी, रणनीति प्रतिरोध और ऑपरेशनल अनुभव दे सकता है. 

हालांकि सऊदी अरब को इस गठबंधन का अमेरिका कहना सिर्फ वित्तीय भूमिकाओं की तुलना में ही समझा जाना चाहिए. सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसी वैश्विक सैन्य पहुंच या गठबंधन का बुनियादी ढांचा नहीं है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Islamic NATO Makkah Joint Defence Agreement Saudi Arabia Defence Budget
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