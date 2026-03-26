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लंदन में भारतीय नाम की आड़ में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं पाकिस्तानी, क्यों छिपाते हैं पहचान?
लंदन के 'इंडियन रेस्टोरेंट' असल में दक्षिण एशियाई खान-पान के एक बड़े बाजार का हिस्सा हैं, जहां नाम और पहचान के पीछे कई छिपे हुए राज हैं. आइए जानें कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं.
लंदन की गलियों में घूमते हुए जब आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट की खुशबू की ओर खिंचे चले जाते हैं, तो मुमकिन है कि उस किचन का मालिक कोई भारतीय न होकर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो. विदेश की धरती पर भारतीय खाने का रुतबा ऐसा है कि पड़ोसी मुल्कों के व्यापारी भी अपनी असली पहचान छिपाकर इंडियन ब्रांड का सहारा लेते हैं. आखिर इसके पीछे क्या मजबूरी है और क्या यह सिर्फ बिजनेस की कोई चाल है या पहचान का संकट? आइए इसे गहराई से समझते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 08:41 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion