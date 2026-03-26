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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजलंदन में भारतीय नाम की आड़ में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं पाकिस्तानी, क्यों छिपाते हैं पहचान?

लंदन में भारतीय नाम की आड़ में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं पाकिस्तानी, क्यों छिपाते हैं पहचान?

लंदन के 'इंडियन रेस्टोरेंट' असल में दक्षिण एशियाई खान-पान के एक बड़े बाजार का हिस्सा हैं, जहां नाम और पहचान के पीछे कई छिपे हुए राज हैं. आइए जानें कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Mar 2026 08:41 AM (IST)
लंदन के 'इंडियन रेस्टोरेंट' असल में दक्षिण एशियाई खान-पान के एक बड़े बाजार का हिस्सा हैं, जहां नाम और पहचान के पीछे कई छिपे हुए राज हैं. आइए जानें कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं.

लंदन की गलियों में घूमते हुए जब आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट की खुशबू की ओर खिंचे चले जाते हैं, तो मुमकिन है कि उस किचन का मालिक कोई भारतीय न होकर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो. विदेश की धरती पर भारतीय खाने का रुतबा ऐसा है कि पड़ोसी मुल्कों के व्यापारी भी अपनी असली पहचान छिपाकर इंडियन ब्रांड का सहारा लेते हैं. आखिर इसके पीछे क्या मजबूरी है और क्या यह सिर्फ बिजनेस की कोई चाल है या पहचान का संकट? आइए इसे गहराई से समझते हैं.

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लंदन में भारतीय खाने की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है. इंडियन फूड दुनिया भर में एक स्थापित और भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है. लोग इस नाम को सुनते ही एक खास स्वाद और गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं.
लंदन में भारतीय खाने की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है. इंडियन फूड दुनिया भर में एक स्थापित और भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है. लोग इस नाम को सुनते ही एक खास स्वाद और गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं.
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पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे अपने आउटलेट का नाम 'पाकिस्तानी रेस्टोरेंट' रखेंगे, तो शायद उन्हें वह शुरुआती बढ़त न मिले जो इंडियन नाम से मिलती है. ग्राहकों के बीच भारतीय भोजन की जो साख है, उसका सीधा आर्थिक लाभ उठाने के लिए ही वे इस नाम की आड़ लेते हैं.
पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे अपने आउटलेट का नाम 'पाकिस्तानी रेस्टोरेंट' रखेंगे, तो शायद उन्हें वह शुरुआती बढ़त न मिले जो इंडियन नाम से मिलती है. ग्राहकों के बीच भारतीय भोजन की जो साख है, उसका सीधा आर्थिक लाभ उठाने के लिए ही वे इस नाम की आड़ लेते हैं.
Published at : 26 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Pakistani Restaurants Pakistani Restaurants In London Indian Food Brand Value

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