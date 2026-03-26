लंदन में भारतीय नाम की आड़ में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं पाकिस्तानी, क्यों छिपाते हैं पहचान?

पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे अपने आउटलेट का नाम 'पाकिस्तानी रेस्टोरेंट' रखेंगे, तो शायद उन्हें वह शुरुआती बढ़त न मिले जो इंडियन नाम से मिलती है. ग्राहकों के बीच भारतीय भोजन की जो साख है, उसका सीधा आर्थिक लाभ उठाने के लिए ही वे इस नाम की आड़ लेते हैं.