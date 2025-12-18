रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक

रोहतास जिले से बुधवार (17 दिसंबर) की शाम एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत तरांव मौना मोड़ के समीप दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान डेहरी प्रयाग बिगहा निवासी उमा शर्मा के 20 वर्षीय पुत्र बंटी कुमार, मंगीतपुर गांव निवासी लोहा शर्मा के पुत्र अनमोल शर्मा, डालमियानगर निवासी संजय तिवारी के पुत्र विशाल तिवारी और रामडिहरा गांव निवासी सदन सिंह के पुत्र आलोक कुमार के रूप में की गई है. घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे दोस्त

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक विशाल तिवारी अपने दोस्त बंटी कुमार के साथ बाइक से नासरीगंज में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार चारों युवक उछलकर सड़क पर अलग-अलग दिशा में जा गिरे. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.

टक्कर के बाद बाइक में लगी आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसी दौरान एक बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत आयरकोठा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है. पोस्टमार्टम और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत

बुधवार को रोहतास जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक महिला समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश, सड़कों पर बालू की अवैध ढुलाई, यातायात संकेतकों की कमी और ट्रैफिक व्यवस्था में लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. साथ ही लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

