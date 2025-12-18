शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो इंटरनेट को पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज दे देते हैं. कहीं दूल्हा रो पड़ता है, कहीं दुल्हन स्टेज पर डांस कर देती है, तो कहीं मेहमान कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वीडियो ट्रेंड करने लगता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह शादी, पैसा और बच्चों की फुर्ती तीनों को एक साथ दिखाता है. वीडियो में दुल्हन का ऐसा अंदाज देखने को मिला है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. यही वजह है कि इस वीडियो को इंटरनेट का Moment of the Day कहा जा रहा है.

दूल्हे को देख दुल्हन ने कर दी मजेदार हरकत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शादी का स्टेज नजर आता है, जहां दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं. दूल्हा जैसे ही स्टेज पर दुल्हन के सामने आता है, दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक हो जाता है. वह अचानक इतनी ज्यादा एक्साइटेड और प्रोटेक्टिव नजर आती है कि बिना कुछ सोचे समझे कमर में दबा हुआ नोटों का बंडल निकाल लेती है. इसके बाद जो होता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. दुल्हन पूरे जोश में नोटों का बंडल दूल्हे की तरफ उछाल देती है. नोट हवा में उड़ते ही स्टेज के सामने बैठे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं. कुछ ही सेकेंड में बच्चे नोट लूटने के लिए स्टेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे जमीन पर गिरते नोटों को पकड़ने की होड़ में जुट जाते हैं.

हैरान होकर बस देखता रहा दूल्हा

इस पूरे सीन में दूल्हे का रिएक्शन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दूल्हा एक पल के लिए हैरान होकर पीछे देखता है, जैसे उसे समझ ही न आ रहा हो कि यह सब अचानक कैसे हो गया. वहीं दुल्हन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी नजर आती है, मानो उसने कोई बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो. अब लोग वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, मोमेंट है भाई मोमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा कि दुल्हन नहीं सिक्योरिटी गार्ड है. दूसरे ने कहा कि यह प्यार नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. किसी ने मजाक में लिखा कि बच्चों को शादी में बुलाने का यही असली फायदा होता है. मोमेंट है भाई मोमेंट. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

