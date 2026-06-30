इन देशों में खाया जाता है चिड़ियों का घोंसला, लाखों में होती है डिश की कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पक्षी का घोंसला सूप अनोखा, महंगा एशियाई व्यंजन है।

स्विफ्टलेट पक्षी अपनी लार से चिपचिपे घोंसले बनाते हैं।

ऊंची चट्टानों से घोंसले एकत्र करना जोखिम भरा है।

दुर्लभ लाल घोंसले बेहद कीमती, लाखों रुपये के होते हैं।

Bird Nest Soup: पक्षी के घोंसले से बना सूप सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इसे दुनिया के सबसे शानदार और महंगे व्यंजनों में से एक माना जाता है. कई एशियाई देशों में मशहूर बर्ड्स नेस्ट सूप स्विफ्टलेट पक्षी के लार से बने सख्त घोंसलों से तैयार किया जाता है. यह काफी ज्यादा दुर्लभ है इसी वजह से इसे इकट्ठा करने की मुश्किल प्रक्रिया और भारी मांग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत ₹1.6 लाख से ₹8 लाख प्रति किलोग्राम तक हो सकती है.

किस पक्षी के घोंसले का इस्तेमाल होता है?

इस खास व्यंजन को बनाने के लिए स्विफ्टलेट पक्षी के घोंसले का इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादातर पक्षियों के उलट स्विफ्टलेट टहनी, पत्ती या फिर घास का इस्तेमाल करके घोंसला नहीं बनाते. इसके बजाय नर पक्षी अपना घोंसला पूरी तरह से चिपचिपी लार से बनाता है. हवा के संपर्क में आने के बाद यह लार सख्त होकर एक ठोस कप के आकार का घोंसला बन जाती है. इसे बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है.

कौन से देश बर्ड्स नेस्ट सूप बनाते हैं?

बर्ड्स नेस्ट सूप कई एशियाई देश बनाते हैं. इनमें चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपींस शामिल हैं. इनमें से कई देशों में यह व्यंजन आलीशान रेस्टोरेंट, शादियों और परिवार के खास समारोह में अमीरी के प्रतीक के तौर पर परोसा जाता है.

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यह इतना महंगा क्यों होता है?

इसकी इतनी ज्यादा कीमत इस वजह से है क्योंकि इसे इकट्ठा करना काफी खतरनाक प्रक्रिया है. यह पंछी आमतौर पर गहरी गुफा, खड़ी चट्टान और समुद्र तटीय चट्टानी इलाकों की दीवारों पर अपना घोंसला बनाते हैं. घोंसला इकट्ठा करने वाले को अक्सर काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है या फिर तंग गुफा में घुसना पड़ता है. इस वजह से यह काम काफी जोखिम भरा हो जाता है.

लाल घोंसले की कीमत सबसे ज्यादा

सभी किस्म में दुर्लभ लाल स्विफ्टलेट घोंसलों को सबसे कीमती माना जाता है. उनकी कमी और भारी मांग की वजह से इनकी कीमत लगभग $10000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है.

सदियों से यह सूप चीनी चिकित्सा से जुड़ा रहा है. काफी लोगों का यह मानना है कि यह इम्यूनिटी को बेहतर बनाने, एनर्जी लेवल बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करने में काफी मदद करता है.

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