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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBird Nest Soup: इन देशों में खाया जाता है चिड़ियों का घोंसला, लाखों में होती है डिश की कीमत

Bird Nest Soup: इन देशों में खाया जाता है चिड़ियों का घोंसला, लाखों में होती है डिश की कीमत

Bird Nest Soup: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर पंछियों के घोंसलों का सूप बनाया जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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  • पक्षी का घोंसला सूप अनोखा, महंगा एशियाई व्यंजन है।
  • स्विफ्टलेट पक्षी अपनी लार से चिपचिपे घोंसले बनाते हैं।
  • ऊंची चट्टानों से घोंसले एकत्र करना जोखिम भरा है।
  • दुर्लभ लाल घोंसले बेहद कीमती, लाखों रुपये के होते हैं।

Bird Nest Soup: पक्षी के घोंसले से बना सूप सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इसे दुनिया के सबसे शानदार और महंगे व्यंजनों में से एक माना जाता है.  कई एशियाई देशों में मशहूर बर्ड्स नेस्ट सूप स्विफ्टलेट पक्षी के लार से बने सख्त घोंसलों से तैयार किया जाता है. यह काफी ज्यादा दुर्लभ है इसी वजह से इसे इकट्ठा करने की मुश्किल प्रक्रिया और भारी मांग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत ₹1.6 लाख से ₹8 लाख प्रति किलोग्राम तक हो सकती है.

किस पक्षी के घोंसले का इस्तेमाल होता है?

इस खास व्यंजन को बनाने के लिए स्विफ्टलेट पक्षी के घोंसले का इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादातर पक्षियों के उलट स्विफ्टलेट टहनी, पत्ती या फिर घास का इस्तेमाल करके घोंसला नहीं बनाते. इसके बजाय नर पक्षी अपना घोंसला पूरी तरह से चिपचिपी लार से बनाता है. हवा के संपर्क में आने के बाद यह लार सख्त होकर एक ठोस कप के आकार का घोंसला बन जाती है. इसे बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है. 

कौन से देश बर्ड्स नेस्ट सूप बनाते हैं?

बर्ड्स नेस्ट सूप कई एशियाई देश बनाते हैं. इनमें चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपींस शामिल हैं. इनमें से कई देशों में यह व्यंजन आलीशान रेस्टोरेंट, शादियों और परिवार के खास समारोह में अमीरी के प्रतीक के तौर पर परोसा जाता है.

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यह इतना महंगा क्यों होता है? 

इसकी इतनी ज्यादा कीमत इस वजह से है क्योंकि इसे इकट्ठा करना काफी खतरनाक प्रक्रिया है. यह पंछी आमतौर पर गहरी गुफा, खड़ी चट्टान और समुद्र तटीय चट्टानी इलाकों की दीवारों पर अपना घोंसला बनाते हैं. घोंसला इकट्ठा करने वाले को अक्सर काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है या फिर तंग गुफा में घुसना पड़ता है. इस वजह से यह काम काफी जोखिम भरा हो जाता है. 

लाल घोंसले की कीमत सबसे ज्यादा 

सभी किस्म में दुर्लभ लाल स्विफ्टलेट घोंसलों को सबसे कीमती माना जाता है. उनकी कमी और भारी मांग की वजह से इनकी कीमत लगभग $10000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है.

सदियों से यह सूप चीनी चिकित्सा से जुड़ा रहा है. काफी लोगों का यह मानना है कि यह इम्यूनिटी को बेहतर बनाने, एनर्जी लेवल बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करने में काफी मदद करता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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