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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDeath Facts: मौत आने से 10 मिनट पहले शरीर में क्या होता है, क्या आदमी को सच में दिखने लगते हैं यमराज?

Death Facts: मौत आने से 10 मिनट पहले शरीर में क्या होता है, क्या आदमी को सच में दिखने लगते हैं यमराज?

Death Facts: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद लोगों को यमराज दिखते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Jun 2026 07:24 PM (IST)
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  • मृत्यु निकट आने पर शरीर के अंग काम करना बंद करते।
  • दिल रुकने के बाद भी दिमाग कुछ देर सक्रिय रहता है।
  • ऑक्सीजन कमी से मतिभ्रम, रोशनी और जीवन यादें दिखती हैं।
  • गरुड़ पुराण अनुसार, मृत्यु से पहले यमराज के दूत आते हैं।

Death Facts: विज्ञान और धर्म दोनों ही इस बात की अलग-अलग जानकारी देते हैं कि इंसान के आखिरी पलों में क्या होता है. जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स शरीर के काम करना बंद करने के दौरान होने वाले बायोलॉजिकल बदलाव के बारे में बताते हैं वहीं धार्मिक परंपराओं का ऐसा मानना है कि आत्मा इस दुनिया से पहले अपनी यात्रा शुरू कर देती है. सबसे आम सवालों में से एक यह है कि क्या लोग सच में मरने से पहले यमराज को देखते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

मरने से पहले शरीर में क्या होता है? 

मेडिकल साइंस मरने की प्रक्रिया को दो चरण में बांटता है. एक है क्लिनिकल डेथ और एक है बायोलॉजिकल डेथ. आखिरी कुछ मिनट में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने की वजह से शरीर के जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं. 

सांस लेना धीमा हो जाता है 

जैसे-जैसे मौत करीब आती है फेफड़े धीरे-धीरे सामान्य रूप से काम करने की क्षमता को खो देते हैं. सांस लेना उथला, धीमा और अनियमित हो जाता है. डॉ अक्सर इस चरण में निकलने वाली खास आवाज को डेथ रैटल कहते हैं. 

दिल की धड़कन धीरे-धीरे रुक जाती है 

दिल धीरे-धीरे पंप करना शुरू करता है और आखिरकार पूरी तरह से रुक जाता है. एक बार जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो पूरे शरीर में खून का बहना रुक जाता है. इससे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. 

दिमाग का सक्रिय रहना 

दिल के रुकने के बाद भी दिमाग कुछ मिनट तक काम करता रहता है. इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से एंडोर्फिन जैसे केमिकल निकलते हैं. साथ ही कुछ वैज्ञानिक थ्योरी के मुताबिक डीएमटी जैसे कंपाउंड भी निकलते हैं जो हमारी सोच समझ या फिर अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं.

मतिभ्रम और जीवन की यादें 

वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि इन केमिकल बदलावों की वजह से साफ-साफ मति भ्रम हो सकते हैं. मौत के करीब पहुंचने का अनुभव करने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्होंने तेज रोशनी, सुरंग या फिर अपनी जिंदगी की जरूरी यादें देखीं. 

यह भी पढ़ेंः अंग्रेजों के 'पब्लिक सेफ्टी बिल' से कितना अलग है बंगाल का नया कानून? भगत सिंह ने इसी के खिलाफ फेंका था असेंबली में बम

सुनने की शक्ति सबसे आखिर में खत्म होती है 

मेडिकल ऑब्जरवेशन से यह पता चलता है कि जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो सबसे आखिर में सुनने की शक्ति काम करना बंद करती है. आमतौर पर बोलने और देखने की क्षमता सबसे पहले खत्म होती है. 

क्या कहता है गरुड़ पुराण? 

गरुड़ पुराण में बताई गई हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जीवन के आखिरी पलों में ऐसी अध्यात्मिक घटनाएं होती हैं जिन्हें साफ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता. धर्म ग्रंथ के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के सामने यमराज के दूत प्रकट होते हैं. माना जाता है कि नेक जीवन जीने वाले लोगों को यमदूत शांत और दयालु रूप में दिखाई देते हैं और पाप करने वाले लोगों को वे डरावने रूप में दिख सकते हैं.

इसी के साथ धार्मिक ग्रंथो में जीवन के आखिरी पलों में इंद्रियों के धीरे-धीरे शांत होने के बात भी लिखी है. भले ही इंसान के आसपास मौजूद अपनों का एहसास हो लेकिन वह बातचीत नहीं कर पाता.

यह भी पढ़ेंः नाली का पानी पीने के बाद भी जानवरों का पेट क्यों खराब नहीं होता, कितना मजबूत होता है इम्यून सिस्टम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Garuda Purana Death Facts Clinical Death
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