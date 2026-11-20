Ghost Projects: अरबों डॉलर की लागत, भविष्य के सपने और आसमान छूती भव्य इमारतें…दुनिया भर में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिनका मकसद इंसान के रहने और घूमने का अंदाज बदलना था, लेकिन आज ये आलीशान निर्माण अपनी ही खामोशी के बोझ तले दबे हैं. कहीं अधूरे महल जैसे टावर खंडहर बन रहे हैं, तो कहीं चमचमाती सड़कें और पूरे के पूरे शहर इंसानों के कदमों की आहट को तरस रहे हैं. आइए जानते हैं दुनिया के उन सबसे महंगे और चर्चित घोस्ट प्रोजेक्ट्स की कहानी, जो करोड़ों-अरबों खर्च होने के बावजूद वीरान पड़े हैं.

मलेशिया का फॉरेस्ट सिटी 100 अरब डॉलर का वीरान स्वर्ग

मलेशिया के जोहोर राज्य में सिंगापुर की सीमा के ठीक पास बसा फॉरेस्ट सिटी आधुनिक इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक ऐसा नमूना है, जिसे धरती पर स्वर्ग की तरह डिजाइन किया गया था. चार मानव निर्मित द्वीपों पर फैली इस परियोजना को साल 2016 में चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू किया था. करीब 100 अरब डॉलर यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बने इस स्मार्ट और हरित शहर में 7 से 10 लाख लोगों को बसाने का लक्ष्य रखा गया था.

इस शहर की कल्पना बेहद अनोखी थी, जहां जमीन के नीचे वाहनों की आवाजाही और ऊपर पैदल चलने वालों के लिए हरे-भरे पार्क, इमारतों पर वर्टिकल ग्रीनेरी और ड्यूटी-फ्री शॉपिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हों. लेकिन चीन में पूंजी निकासी के कड़े नियमों, कोविड महामारी और रियल एस्टेट संकट के कारण विदेशी खरीदार यहां नहीं बस सके. नतीजतन, आज यह विशाल शहर एक कैपिटल ट्रैजडी और आधुनिक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है, हालांकि मलेशिया सरकार अब इसे स्पेशल फाइनेंशियल जोन बनाकर फिर से आबाद करने की कोशिश में जुटी है.

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उत्तर कोरिया का रियुगयोंग होटल 105 मंजिला अधूरा महल

उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के क्षितिज पर दिखाई देने वाला 105 मंजिला रियुगयोंग होटल दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अधूरी गगनचुंबी इमारतों में से एक है. पिरामिड के आकार में बने इस भव्य ढांचे का निर्माण साल 1987 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना था. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब तक 75 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम खर्च की जा चुकी है.





दशकों बीत जाने और बाहरी हिस्से पर कांच की चमकदार परत चढ़ाए जाने के बावजूद, यह इमारत अंदर से आज भी पूरी तरह खाली और अधूरी है. आर्थिक प्रतिबंधों, संसाधनों की कमी और तकनीकी खामियों के चलते यह आज तक एक भी मेहमान का स्वागत नहीं कर पाया है. स्थानीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय गलियारों में इस वीरान ढांचे को 'होटल ऑफ डूम' के नाम से पुकारा जाता है.

बैंकॉक का सैथॉर्न यूनिक टावर

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बीचों-बीच खड़ा 49 मंजिला सैथॉर्न यूनिक टावर कभी शहर के सबसे आलीशान आवासीय परिसरों में से एक बनने वाला था. 1990 के दशक की शुरुआत में इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण बेहद तेजी से चल रहा था और इसका लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा भी हो चुका था, लेकिन साल 1997 में आए भीषण एशियाई वित्तीय संकट ने इस प्रोजेक्ट की कमर तोड़ दी और फंडिंग रुकने के कारण काम बीच में ही ठप हो गया.

तब से लेकर आज तक यह इमारत एक खाली कंक्रीट के ढांचे के रूप में खड़ी है, जिसे लोग 'घोस्ट टावर' कहते हैं. कभी अमीरों के आशियाने के रूप में देखी जाने वाली यह इमारत अब केवल एडवेंचर के शौकीनों और शहरी खोजी यात्रियों के लिए कौतूहल का केंद्र बनकर रह गई है.

लॉस एंजिल्स का ओशनवाइड प्लाजा

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिल्स शहर के डाउनटाउन में बना ओशनवाइड प्लाजा आधुनिक शहरी विफलता का एक ताजा उदाहरण है. साल 2015 में शुरू हुए इस लक्जरी मिक्स-यूज प्रोजेक्ट पर एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया गया था, जिसमें हाई-एंड अपार्टमेंट, फाइव-स्टार होटल और विशाल शॉपिंग मॉल शामिल थे. लेकिन 2019 में डेवलपर्स के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया और निर्माण कार्य अचानक रोकना पड़ा.

सालों तक लावारिस पड़े रहने के कारण इस अधूरी गगनचुंबी इमारत की दर्जनों मंजिलों पर स्ट्रीट आर्टिस्ट्स ने कब्जा कर लिया और इसकी बाहरी दीवारों को रंग-बिरंगे भित्तिचित्रों यानी ग्रैफिटी से पाट दिया, जिससे यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया.

500 करोड़ की सड़क जिस पर नहीं चली एक भी गाड़ी

घोस्ट प्रोजेक्ट्स की सूची केवल इमारतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बुनियादी ढांचे की बड़ी गलतियां भी शामिल हैं. ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में एवनमाउथ के पास बना एम49 मोटरवे जंक्शन इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जिसे घोस्ट जंक्शन कहा जाता है. नेशनल हाईवेज ने साल 2019 के अंत में इस घुमावदार और आधुनिक इंटरचेंज का निर्माण पूरा किया था, जिस पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे.

हैरानी की बात यह है कि निर्माण पूरा होने के कई साल बाद भी इस सड़क पर एक भी वाहन नहीं चल पाया है. मुख्य सड़क नेटवर्क से इसे जोड़ने वाली संपर्क सड़कों के भूमि विवाद और निर्माण में देरी के चलते यह करोड़ों का जंक्शन किसी काम का नहीं रह गया है.

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