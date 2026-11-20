प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यता संवाद को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय में जब दुनिया में युद्ध और अशांति पर चर्चा हावी है, हम भारत में सिविलाइजेशनल कनेक्ट पर संवाद कर रहे हैं. यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि वैश्विक शांति के लिए सबसे मजबूत गारंटी कल्चरल कनेक्ट ही होती है. इसलिए आज के इस आयोजन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है.

उन्होंने कहा, ‘कुछ महीने पहले ही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं. बीते सालों में SCO ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी में सहयोग को काफी बढ़ाया है. ऐसे में सांस्कृतिक और सभ्यतागत सहयोग विभिन्न देशों के बीच संबंधों को और मजबूती देगा. मुझे विश्वास है कि इस फोरम से नए आइडियाज सामने आएंगे, सांस्कृतिक सहयोग के नए अवसर बनेंगे, हमारे साझा सभ्यतागत अनुभव दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका अदा करेंगे.’

दिल्ली के पुराने किले के इतिहास पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘इस वक्त हम दिल्ली के पुराने किले में हैं. यह पुराना किला भारत की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है. इसका इतिहास जितना आकर्षक है, उतना ही फेसिलिटिंग गाथाएं भी इसका हिस्सा है. आपने शायद इसके बारे में यहां पढ़ा और सुना भी होगा. विद्वानों के मुताबिक, इस किले का इतिहास हजारों वर्ष पूर्व महाभारत काल तक जाता है. इतने प्राचीन स्थान पर भव्य कल्चरल परफॉर्मेंसेज, वेद मंत्रों का ऊर्जा से भरा पाठ, बौद्ध दर्शन की प्रस्तुति, हनुमान जी की यात्रा... इनमें भारत की संस्कृति के दर्शन भी हो रहे थे और मानवता के लिए प्रेम और एकता का संदेश भी था.’

उन्होंने कहा, ‘ये भाव, ये विचार, ये शिक्षाएं जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही यूनिवर्सल भी हैं. जियो-पॉलिटिकल सीमाओं से परे, ये हमें सहज ही एक-दूसरे से जोड़ देती हैं. यही इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भी है और यही समय की मांग भी है.’

5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड संबंध- PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि आप सब इस आयोजन का आनंद भी उठाएंगे और इसे ऐतिहासिक बनाकर एक नई परंपरा की नींव भी रखेंगे. एक ऐसी परंपरा जिसके लिए भविष्य आप सभी को याद करेगा. आज दुनिया में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट की बहुत चर्चा होती है. यह एक ऐसी अप्रोच है, जिसे हम सभी के पूर्वजों ने सदियों तक समृद्ध किया था. करीब 5,000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड संबंध थे. बाद में दूसरे व्यापार मार्गों ने उस संपर्क मार्ग को नया विस्तार दे दिया.’

#WATCH | Delhi: At the first Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Civilisational Dialogue Forum, Prime Minister Narendra Modi says, "This is the first SCO Civilisational Dialogue Forum. At a time when discussions across the world are dominated by war and unrest, we in India are engaging in a dialogue on civilizational connections. This is significant because cultural connection serves as the strongest guarantee for global peace—which further underscores the importance of today’s event. Just a few months ago, the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) marked 25 years since its inception. Over the years, the SCO has significantly strengthened cooperation in the realms of security, the economy, and connectivity. In this context, cultural and civilizational cooperation will further fortify the ties between our nations. I am confident that this forum will bring forth new ideas, create fresh opportunities for cultural collaboration, and that our shared civilizational experiences will play a vital role in uniting the world..." (Source: DD News) — ANI (@ANI) November 20, 2026

उन्होंने कहा, ‘भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरेशिया के अनेक क्षेत्र इन प्राचीन ट्रेड नेटवर्क से जुड़े. इन रास्तों पर व्यापारियों के साथ स्कॉलर्स और बौद्ध भिक्षुओं का आना-जाना होता था. इन यात्राओं से विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान-प्रदान हुआ. गांधार और मध्य एशिया से होते हुए बौद्ध ग्रंथों के विचार चीन तक पहुंचे. कूंचा और दुनहुआंग जैसे स्थान इस यात्रा के महत्वपूर्ण केंद्र बने. चीन से फाह्यान, हुएन सांग और इशिंग जैसे विद्वान भारत आए. उन्होंने यहां की ज्ञान परंपराओं का अध्ययन किया और उन्हें अपने देश तक पहुंचाया. नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी ज्ञान के आदान-प्रदान के केंद्र बने.’

साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे बदले, सभ्यतागत संवाद ने वैश्विक विचार बदले- PM मोदी

उन्होंने कहा, ‘मध्य एशिया के कूंचा में जन्मे कुमारजीव जैसे विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया. इसी तरह मानव और सभ्यता समृद्ध और विकसित होती गई. मैं समझता हूं कि साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे जरूर बदले हैं, लेकिन सभ्यतागत संवाद (Civilisational Dialogues) ने दुनिया के विचार बदले हैं, उन्हें वैचारिक समृद्धि को ताकत दी है. इसलिए, SCO सिविलाइजेशनल समिट सिर्फ एक समारोह का प्लेटफॉर्म नहीं है. ये विश्व को दिशा देने का एक मंच बन सकता है.’

उन्होंने कहा, ‘जब ज्ञान एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करती है, उसे व्यक्त करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव और उसकी भूमिका नहीं बदलते हैं. ज्ञान जिस भी स्वरूप में होता है, प्रकाश ही फैलाता है और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण भारत का पंचतंत्र है. इसकी कहानियां फारसी और अरबी तक पहुंची. कलिलावर दीमना के रूप में इन कहानियों ने एक नया रूप लिया और पीढ़ियों तक अमर हो गई. इसी तरह भारत से जब रामायण दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची, तब उसने उन्हीं आदर्शों को बल दिया. कंबोडिया में रिमकेयर के रूप में रामकथा ने वहां की स्थानीय संस्कृति, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेचर में अपनी जगह बनाई है.’

21वीं सदी की तकनीक ने कल्चरल कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं पैदा कीं- PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ये क्रॉस-कल्चरल एक्सचेंज साइंस और मैथ के क्षेत्र में उतना ही महत्वपूर्ण रहा है. भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के विचार बकदाद तक पहुंचे, वहां अल-ख्वारिजिमी जैसे विद्वानों ने गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. आर्किटेक्चर और संगीत में भी इस साझा यात्रा के कई प्रमाण मिलते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘21वीं सदी की तकनीक ने दुनिया में कल्चरल कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं पैदा की हैं. जिन रास्तों पर कभी हमारे पूर्वजों को महीनों यात्रा करनी पड़ती थी, आज उन्हीं देशों के लोग कुछ ही सेकंड में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं. डिजीटल प्लेटफॉर्म्स ने नॉलेज शेयरिंग, कल्चरल एक्सचेंज और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को पहले से आसान बना दिया है. SCO के देशों को इन नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए.’

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