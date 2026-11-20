Most Expensive Retail Market: दुनिया के सबसे महंगे रिटेल बाजारों की ताजा रैंकिंग सामने आ गई है, जिसमें भारत का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला है. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड 2026 जारी की है. रिपोर्ट के इस 36वें संस्करण में दुनिया के 147 प्रमुख शॉपिंग बाजारों के किराए का आकलन किया गया है. इस वैश्विक सूची में देश की राजधानी दिल्ली का प्रसिद्ध खान मार्केट 24वें स्थान पर बरकरार है. खास बात यह है कि टॉप-30 और वैश्विक मुख्य सूची में शामिल होने वाला खान मार्केट भारत का इकलौता बाजार है.

दुनिया के टॉप-3 सबसे महंगे मार्केट कौन-से हैं?

इस साल की ग्लोबल रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित अपर फिफ्थ एवेन्यू ने फिर से दुनिया के सबसे महंगे रिटेल बाजार का ताज हासिल कर लिया है. यहां सालाना किराया 35 प्रतिशत बढ़कर 2,700 डॉलर प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया है.

दूसरे नंबर पर ब्रिटेन के लंदन की न्यू बॉन्ड स्ट्रीट है, जहां का सालाना किराया 2,230 डॉलर प्रति वर्ग फुट दर्ज किया गया है. वहीं, तीसरे स्थान पर इटली के मिलान शहर का विया मोंटेनेपोलियोन बाजार है, जहां सालाना किराया 2,160 डॉलर प्रति वर्ग फुट है.

दिल्ली के खान मार्केट में कितना महंगा है किराया?

रिपोर्ट के मुताबिक, खान मार्केट लगातार भारत का सबसे महंगा हाई-स्ट्रीट रिटेल बाजार बना हुआ है. यहां दुकानों के किराए में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खान मार्केट में सालाना किराया 238 डॉलर प्रति वर्ग फुट यानी करीब 1,875 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक पहुंच गया है. बड़े घरेलू और विदेशी लग्जरी ब्रांड्स की बढ़ती मांग और सीमित जगह के कारण यहां किराया लगातार बढ़ रहा है.

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भारत के अन्य बाजारों का क्या है हाल?

भले ही वैश्विक रैंकिंग में भारत से केवल खान मार्केट को जगह मिली है, लेकिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र की रैंकिंग में भारत के कई बाजारों ने शानदार प्रदर्शन किया है. एशिया-प्रशांत के टॉप-30 सबसे महंगे बाजारों में भारत के तीन मार्केट शामिल हैं.

इसमें खान मार्केट 24वें स्थान पर, गुरुग्राम का गैलरिया मार्केट 28वें स्थान पर और नई दिल्ली का कनॉट प्लेस 29वें स्थान पर है. इसके अलावा मुंबई के लिंकिंग रोड ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज 28 प्रतिशत की सालाना किराया वृद्धि दर्ज की है और यह 33वें स्थान पर रहा है.

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