बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने बीपी न्यूज के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह हों या कोई और शाह, तेलंगाना का बादशाह KCR है, वो 2028 में वापस आएंगे. इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 'छोटा मोदी' करार दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ती है, उसे तेलंगाना से फंडिंग मिलती है. केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में बच्चा-बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करता है, लेकिन उनके पास तो कोई जवाब नहीं है.

रेवंत रेड्डी पर बरसे KTR

उन्होंने कहा, 'अगर बात रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों की गिनती की हो तो उन्हें 10 में से 10 नंबर मिलते हैं. अगर बात तेलंगाना की जनता को पूरी तरह से गुमराह करने और धोखा देने की हो तो भी मैं उन्हें 10 में से 10 नंबर दूंगा. उन्होंने तेलंगाना सरकार की मेजबानी में आयोजित भारत समिट 2026 पर भी सवाल उठाया. केटीआर ने कहा, इसे भारत समिट के बजाय कांग्रेस समिट कहना ज्यादा उचित होता.

उन्होंने कहा, 'यह मूल रूप से देश भर के कांग्रेसियों का एक जगह इकट्ठा होना और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ नहीं है. अगर कांग्रेस 'भारत समिट' आयोजित करना चाहती थी, तो उन्हें इसका खर्च पार्टी के फंड से उठाना चाहिए था, न कि तेलंगाना की जनता के पैसों से.'

केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'आज हिंदुस्तान में बच्चा-बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करता है. उनके पास तो कोई जवाब नहीं है. जब करप्शन, नीट, वोट चोरी या ज्ञानेश कुमार की की बात होती है तो उस पर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं. बीजेपी को तेलंगाना में कोई स्पेस नहीं मिलगा.

KTR ने रेवंत रेड्डी को बताया 'छोटी मोदी'

केटीआर ने बताया कि वह सीएम रेवंत रेड्डी को छोटा मोदी क्यों बुलाते हैं. उन्होंने कहा, 'हम उन्हें छोटा मोदी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनमें और उनमे कोई फर्क नहीं है. मोदी जी ने वादा किया था कि हर गरीब आदमी को 15 लाख रुपया देंगे. इन्होंने (रेवंत रेड्डी) भी वादा किया कि किसानों को 15 हजार रुपया देंगे. पीएम मोदी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे. रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि पहले साल ही 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे. न बड़ा मोदी वादा पूरा किए, न छोटा मोदी पूरा किए तो दोनों में क्या फर्क है.'