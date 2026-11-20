Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान में सामान्य कपड़ों वाली तस्वीरें ब्लैकमेलिंग का हथियार बन रही हैं।

किशोरियों को ब्लैकमेल कर यौन संबंध और शादी को मजबूर किया जा रहा है।

साइबर उत्पीड़न के हजारों मामले, ऑनर किलिंग की घटनाएं भी सामने आईं।

Pakistan Honour Killings: जींस-टॉप जैसे कपड़े महिलाओं के पहनने के लिए सामान्य कपड़ों में ही गिने जाते हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां महिलाओं को जींस पहनने की भी आजादी नहीं है. 2026 में कुछ ऐसे मामले और रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान में लड़कियों को डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने की खबरें हैं. दरअसल पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में लड़कियों की ऐसी तस्वीरें, जिनमें उन्होंने सामान्य कपड़े पहने हैं या फिर हिजाब नहीं पहना है, का इस्तेमाल उन्हें डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है. इस तरह की तस्वीरों में लड़कियों ने जींस जैसे कुछ सामान्य कपड़े पहने हुए हैं. द गार्जियन की 18 नवंबर की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कैसे कुछ किशोरियों को उनकी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल के बाद दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

लड़कियों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल

द गार्जियन ने पाकिस्तान की एक किशोरी का मामला सामने रखा है. वह घर से बाहर निकलते समय हिजाब पहनती थी लेकिन उसने घर पर जींस और बिना आस्तीन वाले टॉप में अपनी एक सेल्फी ली और उसे अपनी एक सहेली के भाई को भेज दिया. उस लड़के ने तस्वीर डिलीट करने का वादा किया था लेकिन आरोप है कि उसने उस तस्वीर का इस्तेमाल यौन संबंध बनाने का दबाव डालने के लिए किया और धमकी दी कि वह इसे उसके परिवार को दिखा देगा. उसने लड़की की उस फोटो का इस्तेमाल करके एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया.

लड़की ने इस तस्वीर की शिकायत की लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि इससे उनके नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है. लड़की की मां को इस बात का डर था कि अगर उसके पिता ने यह तस्वीर देख ली तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया और उस पर शादी करने का दबाव डाला जा रहा है. मगर वह तस्वीर अभी भी ऑनलाइन मौजूद है.

इसी के साथ रिपोर्ट में बलूचिस्तान की 15 साल की एक बच्ची का भी जिक्र है. स्कूल पिकनिक के दौरान उसके एक सहपाठी ने झील में उसकी तस्वीर खींच ली थी. बाद में स्कूल के एक कार्यक्रम में वह तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई. बच्ची का कहना है कि क्लासरूम या फिर सार्वजनिक जगहों पर ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल पैसे मांगने, यौन संबंध बनाने का दबाव डालने या फिर किसी को ऐसे रिश्ते में धकेलना के लिए किया जा सकता है जो वह नहीं चाहती. यहां तक की पूरी तरह से कपड़े पहने हुए लोगों की तस्वीर भी ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं.





यह तस्वीर कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं?

Chayn की संस्थापक हेरा हुसैन का ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी अक्सर सिर्फ नग्नता या फिर अश्लीलता पर ही केंद्रित होती है. इस दौरान यह अनदेखा कर दिया जाता है कि एक सामान्य तस्वीर का इस्तेमाल भी किसी को डराने धमकाने या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ तस्वीरों पर ही नहीं बल्कि सहमति और उससे होने वाले नुकसान पर भी ध्यान देना चाहिए. जिन समाज में महिलाओं के कपड़े और उनकी निजी जिंदगी को परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है वहां एक मामूली सी तस्वीर भी किसी लड़की की परेशानी की वजह बन सकती है.

द गार्जियन का ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तान में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों में लगभग दो तिहाई पुरुष हैं और टिक-टॉक के 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से 70% से ज्यादा पुरुष हैं. यह आंकड़े एडवरटाइजिंग रीच के उत्तर से अलग हो सकते हैं और यह सक्रिय उपयोगकर्ताओं की सटीक संख्या नहीं है.





साइबर अपराध के आंकड़े क्या बताते हैं?

डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने बताया कि उसके डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन ने में 2024 से दिसंबर 2025 के बीच ऑनलाइन उत्पीड़न के 5,041 मामलों को संभाला है. इनमें हैकिंग, ब्लैकमेल, यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल और डीपफेक जैसे मामले शामिल थे. ये आंकड़े सिर्फ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं इनमें पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर दर्ज सभी साइबर अपराध शामिल नहीं हैं.

अक्टूबर 2026 की डीआरएफ रिपोर्ट में 382 शिकायतों को दर्ज किया गया था जिनमें से 303 मामले साइबर उत्पीड़न से जुड़े हुए थे. शिकायत करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी जबकि उम्र के हिसाब से नाबालिगों का समूह सबसे बड़ा था.

इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 2025 में ऑनर के नाम पर महिलाओं की 470 हत्याएं हुई हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी हत्याओं का संबंध कपड़ों या फिर सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों से था.

यह भी पढ़ें: शाहजहां-मुमताज की मोहब्बत, प्यार की निशानी कैसे बना ताजमहल?

वे मामले जो खतरों को दर्शाते हैं

27 जनवरी 2025 को अमेरिका से पाकिस्तान लाई गई 14 साल की हीरा अनवर की क्वेटा में उसके पिता और मामा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक परिवार को उसके रहन-सहन, कपड़ों और टिकटॉक वीडियो पर आपत्ति थी. शुरुआत में उन्होंने अज्ञात हमलावरों के बारे में बताया था लेकिन बाद में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

जून 2026 में दोनों को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उसकी सोशल मीडिया गतिविधि ही इस हत्या की मुख्य वजह थी.

2 जून 2025 को इस्लामाबाद में 17 साल की इनफ्लुएंसर सना यूसुफ की उसके घर पर उमर हयात ने गोली मारकर हत्या कर दी. अदालत की जानकारी के मुताबिक वह सना से मिलना चाहता था और सना द्वारा इसका प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने के बाद पैदा हुई जलन को इस हत्या की वजह बताया गया. 19 मई 2026 को उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. इस सजा की पुष्टि के लिए मामला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय भेजा गया.

यह भी पढ़ें: रूस-अमेरिका और चीन मिलकर क्या दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, तीनों के पास कितनी ताकत?