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Abandoned Houses: खंडहर या बंद पड़े मकान से क्यों आती हैं अजीब आवाजें, क्या सच में होते हैं भूत?
Abandoned Houses: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि खंडहर और वीरान इमारतों से अजीबो-गरीब आवाज आती है और वहां भूत होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Abandoned Houses: खंडहर, खाली हवेलियां और वीरान इमारतें लंबे समय से भूत की कहानियां और अलौकिक कहानियों से जुड़ी हुई हैं. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इन इलाकों में अजीब आवाजें, चलती फिरती परछाइयां और भयानक माहौल होता है. हालांकि विज्ञान काफी अलग तस्वीर पेश करता है. आइए जानते हैं कि इस तरह के किस्से महज अंधविश्वास हैं या फिर उनके पीछे कुछ सच्चाई है.
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Published at : 16 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Tags :Ghosts Abandoned Houses Strange Sounds
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