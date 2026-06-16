जब हवा टूटी खिड़कियों, गलियों या फिर टूटी फूटी संरचनाओं से होकर गुजरती है तो पुरानी इमारतें अक्सर लो फ्रिकवेंसी वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जिन्हें इन्फ्रासाऊंड के रूप में जाना जाता है. हालांकि मनुष्य इन फ्रिकवेंसी को सुन नहीं सकते लेकिन वह चिंता, बेचैनी, चक्कर आना और यहां तक कि किसी के पास होने की अनुभूति भी पैदा कर सकते हैं.