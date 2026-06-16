हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAbandoned Houses: खंडहर या बंद पड़े मकान से क्यों आती हैं अजीब आवाजें, क्या सच में होते हैं भूत?

Abandoned Houses: खंडहर या बंद पड़े मकान से क्यों आती हैं अजीब आवाजें, क्या सच में होते हैं भूत?

Abandoned Houses: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि खंडहर और वीरान इमारतों से अजीबो-गरीब आवाज आती है और वहां भूत होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Reported By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Abandoned Houses: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि खंडहर और वीरान इमारतों से अजीबो-गरीब आवाज आती है और वहां भूत होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Abandoned Houses: खंडहर, खाली हवेलियां और वीरान इमारतें लंबे समय से भूत की कहानियां और अलौकिक कहानियों से जुड़ी हुई हैं. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इन इलाकों में अजीब आवाजें, चलती फिरती परछाइयां और भयानक माहौल होता है. हालांकि विज्ञान काफी अलग तस्वीर पेश करता है. आइए जानते हैं कि इस तरह के किस्से महज अंधविश्वास हैं या फिर उनके पीछे कुछ सच्चाई है.

1/6
जब हवा टूटी खिड़कियों, गलियों या फिर टूटी फूटी संरचनाओं से होकर गुजरती है तो पुरानी इमारतें अक्सर लो फ्रिकवेंसी वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जिन्हें इन्फ्रासाऊंड के रूप में जाना जाता है. हालांकि मनुष्य इन फ्रिकवेंसी को सुन नहीं सकते लेकिन वह चिंता, बेचैनी, चक्कर आना और यहां तक कि किसी के पास होने की अनुभूति भी पैदा कर सकते हैं.
जब हवा टूटी खिड़कियों, गलियों या फिर टूटी फूटी संरचनाओं से होकर गुजरती है तो पुरानी इमारतें अक्सर लो फ्रिकवेंसी वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जिन्हें इन्फ्रासाऊंड के रूप में जाना जाता है. हालांकि मनुष्य इन फ्रिकवेंसी को सुन नहीं सकते लेकिन वह चिंता, बेचैनी, चक्कर आना और यहां तक कि किसी के पास होने की अनुभूति भी पैदा कर सकते हैं.
2/6
दीवारें, लकड़ी के बीम, धातु के पाइप और कंक्रीट की सतह दिन में गर्मी की वजह से फैलते हैं और रात में तापमान गिरने पर सिकुड़ जाती हैं. इस प्रक्रिया से चटकने और खटखटाने जैसी आवाजें पैदा होती हैं.
दीवारें, लकड़ी के बीम, धातु के पाइप और कंक्रीट की सतह दिन में गर्मी की वजह से फैलते हैं और रात में तापमान गिरने पर सिकुड़ जाती हैं. इस प्रक्रिया से चटकने और खटखटाने जैसी आवाजें पैदा होती हैं.
Published at : 16 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Ghosts Abandoned Houses Strange Sounds

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Slovakia Highest Civilian Honour: किन धातुओं से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, इसमें लगाया जाता है कितना गोल्ड?
किन धातुओं से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, इसमें लगाया जाता है कितना गोल्ड?
जनरल नॉलेज
Mughal Era Alcohol Trade: न कोई बार, न शराब की दुकानें... फिर मुगल काल में लोग कैसे खरीदते थे शराब
न कोई बार, न शराब की दुकानें... फिर मुगल काल में लोग कैसे खरीदते थे शराब
जनरल नॉलेज
Slovakia Economy: किस चीज से सबसे ज्यादा कमाई करता है स्लोवाकिया, कैसे बना इतना अमीर?
किस चीज से सबसे ज्यादा कमाई करता है स्लोवाकिया, कैसे बना इतना अमीर?
जनरल नॉलेज
लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजरायल, जानें किस बात की है दुश्मनी?
लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजरायल, जानें किस बात की है दुश्मनी?
Advertisement

वीडियोज

Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget