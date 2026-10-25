छोटी सी गलती पड़ जाएगी भारी! भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

सऊदी अरब में स्थित भारत के दूतावास ने रविवार(25 अक्टूबर 2026) को सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. सऊदी अरब के डिरेक्टरेट ऑफ सिवल डिफेन्स ने नोट जारी कर सऊदी में फंसे सभी विदेशी नागरिकों से मिसाइलों और ड्रोन को हवा में रोकने से जुड़ी घटनाओं का वीडियो बनाने या उनसे संबंधित जानकारी प्रसारित करने से बचने की सलाह दी.

यह परामर्श क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है. यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों की कई घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, ‘‘सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय से स्थानीय नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है.’’

वीडियो न बनाने की सलाह

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कार्रवाई तथा उनके गिरने या प्रभाव वाले स्थानों से जुड़ी जानकारी की वीडियो बनाना, उसे प्रसारित या साझा करना आपको कानूनी कार्रवाई के दायरे में ला सकता है.’’ भारतीय मिशन ने रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें स्थगित किए जाने से जुड़ी जानकारी भी साझा की. उसने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें सात नवंबर, 2026 तक स्थगित रहेंगी, जबकि जेद्दा से आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर, 2026 तक स्थगित रहेंगी.’’

जरूरत का समान उपलब्ध कराया जा रहा

जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी इसी तरह का परामर्श साझा किया. महावाणिज्य दूतावास ने शनिवार को कहा कि जेद्दा और मक्का में उसके 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष प्रभावित भारतीयों को जरूरी सहायता मुहैया कराते रहे. इस काम में सामुदायिक संगठनों और स्वयंसेवकों की भी मदद ली जा रही है. उसने कहा कि जरूरत और उपलब्धता के अनुसार भोजन, आवश्यक दवाइयां तथा अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है.

The Indian community residing in Saudi Arabia is requested to abide by local rules and regulations. ⬇️ — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 25, 2026

जल्द शुरू हो सकती हैं रियाद से उड़ानें

मिशन ने यह भी कहा कि उड़ानें बाधित होने से पैदा हुई परेशानियों को दूर करने के लिए वह सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है. इस दौरान वीजा की वैधता और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों के प्रस्थान में होने वाली समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

इस बीच, ‘गल्फ न्यूज’ के वेब पोर्टल की खबर के अनुसार, रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रविवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. समाचार पोर्टल ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाले से यह भी बताया कि रविवार को हवाई रक्षा प्रणालियों ने रियाद की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया.