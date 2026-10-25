चांद से कितनी मिट्टी आ चुकी है धरती पर, क्या इससे बन सकती है इमारत?

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जापान ने मंगल ग्रह के रहस्यमयी चांद फोबोस से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाने के लिए अपना महत्वाकांक्षी MMX (Martian Moons eXploration) मिशन सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है. यह ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से शक्तिशाली H3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ. इस वैश्विक घटनाक्रम के बीच अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चांद से अब तक कितनी मिट्टी धरती पर ला चुकी हैं और क्या इस मिट्टी का इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए किया जा सकता है? चलिए समझें.

जापान का नया अंतरिक्ष मिशन

जापानी अंतरिक्ष एजेंसी (JAXA) का MMX मिशन मंगल के उपग्रह फोबोस से सतह के नमूने एकत्र करने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक कदम है. इस तरह के अभियानों का मुख्य उद्देश्य सौरमंडल की उत्पत्ति और ग्रहों की संरचना को बेहतर ढंग से समझना होता है. हालांकि, ग्रहों और उपग्रहों से मिट्टी के नमूने लाने का इतिहास नया नहीं है. इससे पहले भी अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के विभिन्न नमूने धरती पर लाने में सफलता हासिल कर चुकी हैं.

अपोलो मिशन कितनी मिट्टी लेकर आया?

चंद्रमा की सतह से सबसे अधिक मात्रा में नमूने लाने का रिकॉर्ड अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नाम दर्ज है. साल 1969 से 1972 के बीच चले नासा के ऐतिहासिक अपोलो अभियान (अपोलो 11 से लेकर अपोलो 17 तक) के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह से लगभग 382 किलोग्राम वजनी चट्टानें और धूल धरती पर लेकर आए थे. यह अब तक किसी भी देश द्वारा अंतरिक्ष से लाए गए भौतिक नमूनों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है.

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रूस और चीन के चंद्र मिशनों की कामयाबी

नासा के बाद सोवियत संघ (रूस) ने 1976 में अपने मानवरहित 'लूना-24' मिशन के जरिए चंद्रमा से करीब 170 ग्राम (0.17 किलोग्राम) मिट्टी सुरक्षित रूप से धरती पर पहुंचाई थी. इसके बाद लंबे समय बाद चीन ने इस दिशा में बड़ी बढ़त बनाई. चीन ने अपने 'चांग'ई-5' और हालिया 'चांग'ई-6' अभियानों के माध्यम से चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से लगभग 2 किलोग्राम (चांग'ई-6 से करीब 1.953 किग्रा) नए नमूने एकत्र कर धरती पर पहुंचाए, जिससे चंद्र अनुसंधान को नई दिशा मिली है.

धरती पर लाई गई चांद की मिट्टी से कितनी बन सकती है मिट्टी?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धरती पर मौजूद कुल 400 किलोग्राम चांद की मिट्टी से कोई भी वास्तविक इमारत या ढांचा बनाना बिल्कुल असंभव है. धरती पर एक छोटा सा कमरा या सामान्य दीवार खड़ी करने के लिए भी कई टन ईंट, बजरी और सीमेंट की जरूरत पड़ती है. अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटिक मिशनों द्वारा लाई गई करीब 384 से 400 किलोग्राम मिट्टी की यह सीमित मात्रा इतनी कम है कि इससे केवल कुछ प्रायोगिक ईंटें या लैब परीक्षण के छोटे प्रोटोटाइप ही तैयार किए जा सकते हैं.

भविष्य में चांद पर घर बनाने की तकनीक

भले ही धरती पर लाई गई मिट्टी से इमारत न बने, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चांद की मिट्टी में निर्माण सामग्री बनने की पूरी क्षमता है. भविष्य में जब चांद पर मानव बस्तियां बसाई जाएंगी, तो धरती से भारी निर्माण सामग्री ले जाना बहुत खर्चीला होगा, इसलिए अंतरिक्ष एजेंसियां वहीं की मिट्टी से 'लूनरक्रीट' या 'मूनक्रीट' बनाने की तकनीक विकसित कर रही हैं, जिसमें बिना पानी के सल्फर जैसे बाइंडिंग एजेंट मिलाकर मजबूत कंक्रीट तैयार किया जा सकता है.





3D प्रिंटिंग और ईंटों की मजबूती कितनी?

नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) और चीन की वैज्ञानिक टीमें चांद की धूल से निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग और 'सिंटरिंग' तकनीक पर तेजी से काम कर रही हैं. इस प्रक्रिया में सूरज की तेज किरणों या माइक्रोवेव की गर्मी का इस्तेमाल करके चांद की मिट्टी को पिघलाया जाता है और बिना किसी बाहरी केमिकल के मजबूत ईंटें ढाली जाती हैं. चीन के चांग'ई-5 मिशन की मिट्टी पर आधारित सिमुलेटर से बनाई गई ईंटें परीक्षण में धरती की सामान्य ईंटों की तुलना में तीन गुना अधिक मजबूत पाई गई हैं.

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