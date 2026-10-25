Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'

बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'

बस्ती में पैड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने कथित तौर पर धीरेंद्र शास्त्री की कथा नहीं होने पर फेसबुक लाइव पर आकर जहर पी लिया. उन्हें महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. पैड़ा वाले बाबा के नाम से मशहूर महंत गोविंद दास ने आश्रम में फेसबुक लाइव के दौरान जहर पी लिया. घटना के बाद आश्रम में मौजूद सहयोगियों और समर्थकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है.

बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ पीने के बाद बाबा के मुंह से बार-बार सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि मैं हार गया. पैड़ा वाले बाबा गोविंद दास ने जहर पीने से पहले कहा कि वे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की बस्ती में कथा करवाने के लिए एक माह तक पैदल चलकर बालाजी धाम गए. उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आश्वासन भी दिया मगर अभी तक समय नहीं मिला.

राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!

पैड़ा वाले बाबा ने बीजेपी नेता का किया जिक्र

गोविंद दास ने अपने फेसबुक लाइव में बीजेपी नेता मनीष मिश्रा के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि नवंबर में मनीष जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराने का ऐलान किया है, इसलिए अब वे चाहते है उनके न रहने के बाद मनीष मिश्रा इस कथा का आयोजन कराए. 

उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि, वह अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वह अपना संकल्प तोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह शरीर से भले ही इस कथा को न सुनें लेकिन आत्मा से इस कथा को जरूर सुनेंगे. उन्होंने जहर पीने के बाद कहा कि मनीष भइया से निवेदन है कि संकल्प साकार कीजियेगा और मेरी मां को मां कह दीजिएगा.

घटना से गोविंद दास के समर्थकों में चिंता

वहीं, अचानक हुई घटना के बाद से उनके समर्थकों, श्रद्धालुओं और सहयोगियों में गहरी चिंता और सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस बात की जानकारी जुटाने में लगा है कि आखिर बाबा के इस कदम के पीछे की असल वजह सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की कथा न होने या कुछ और थी.

रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत

Published at : 25 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS Dhirendra Krishna Shastri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के 'घुसपैठिये' वाले बयान पर उत्तराखंड में घमासान, BJP ने जताई कड़ी आपत्ति
अखिलेश यादव के 'घुसपैठिये' वाले बयान पर उत्तराखंड में घमासान, BJP ने जताई कड़ी आपत्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता
उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत
रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!
राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
पंजाब
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
ऑटो
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
एग्रीकल्चर
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget