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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे

पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे

पशुपालन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ा खर्च चारे-दाने और पशुओं की देखभाल पर होता है. ऐसे में पशुपालक घर पर संतुलित आहार तैयार करने, हरा चारा उगाने और पशुओं की सही देखभाल करके पैसे बचा सकते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 25 Oct 2026 03:03 PM (IST)
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Dairy Farming Tips: पशुपालन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी पशुओं के चारे और दाने में होने वाला खर्च होता है. कई बार ऐसा होता है कि, दूध बेचकर जितनी कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा पशु की देखभाल में खर्च हो जाता है. जानकारों के मुताबिक, पशुपालन के कुल खर्च का लगभग 70 फीसदी हिस्सा चारे-दाने पर लग जाता है. 

ऐसे में अगर आप कुछ आसान तरीको को अपनाएं, तो इस खर्च कम करने के साथ पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं. आइए जानते हैं पशु चिकित्सक की सलाह के मुताबिक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बनाएं पशु आहार

पशुओं के लिए हर बार बाजार से महंगा दाना खरीदना जरूरी नहीं है. किसान मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों और मूंगफली की खली के साथ गेहूं या चने का चोकर मिलाकर घर पर भी पशु आहार तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इसमें सभी चीजों की सही मात्रा होना जरूरी है. पशु की उम्र, वजन और दूध देने की क्षमता के हिसाब से पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही दाना तैयार करें.

हरा चारा उगाकर बचाएं पैसे

पशुओं को पर्याप्त हरा चारा खिलाने से खर्च कम किया जा सकता है. किसान अपने खेत में बरसीम, ज्वार और मक्का जैसी चारा फसलें उगा सकते हैं. इसके अलावा अजोला भी पशुओं के खाने में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है. जब खेत में हरा चारा ज्यादा हो, तो उसका साइलेज बनाकर रख लें. इससे चारे की कमी के समय फायदा मिलेगा.
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे

यह भी पढ़ें: यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार

साफ पानी और मिनरल मिक्सचर देना न भूलें

दूध देने वाले पशुओं को पर्याप्त साफ पानी मिलना बेहद जरूरी है. पानी की कमी होने पर दूध उत्पादन घट सकता है. इसलिए पशुओं के पीने के लिए हमेशा साफ पानी रखें. इसके साथ ही खाने में मिनरल मिक्सचर भी मिलाएं. इससे शरीर में जरूरी खनिजों की कमी पूरी करने में मदद मिलती है.

समय पर टीके लगवाएं, बीमारी का खर्च बचाएं

पशुओं के बीमार पड़ने पर दवाइयों और इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है. इसलिए बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय समय पर टीकाकरण करवाएं. पशुओं की उम्र और सेहत के हिसाब से पेट के कीड़ों की दवा भी दिलवानी चाहिए. इसके लिए नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल से सलाह ले सकते हैं.

दूध निकालते समय सफाई का रखें ध्यान

दुधारू पशुओं में थनों का संक्रमण होने से दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इससे बचने के लिए दूध निकालने से पहले हाथ और थनों को अच्छी तरह साफ करें. दूध निकालने के बाद पशुओं के लिए बने सुरक्षित घोल से थनों की सफाई करें. पशुओं के बैठने की जगह सूखी और साफ रखें. साथ ही पशुओं में गर्मी के लक्षण पहचानकर सही समय पर गर्भाधान कराने के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें: यूपी के किसानों की बल्ले-बल्ले! मधुमक्खी पालन पर मिलेगी 40% सब्सिडी

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 25 Oct 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
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