प्रयोगशाला में हीरे बनाना कोई काम लागत वाला काम नहीं है. हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर और केमिकल वेपर डिपोजिशन रिएक्टर जैसे खास उपकरण करोड़ों रुपए में आते हैं. इसी के साथ इन्हें चलाने के लिए भी विशेषज्ञों की जरूरत होती है.