हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYear Ender 2025: धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल

Year Ender 2025: धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल

Year Ender 2025: साल 2025 सिर्फ अच्छी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतरीन एक्टर्स लिए भी जाना जाएगा. इस साल कई बड़े एक्टर्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 सिर्फ अच्छी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतरीन एक्टर्स लिए भी जाना जाएगा. इस साल कई बड़े एक्टर्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है.

साल 2025 भारतीय सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक्टिंग के लिहाज से एक शानदार साल साबित हुआ. इस साल कई कलाकारों ने ऐसे कैरेक्टर निभाए जो लागों के दिल पर गहरी छाप छोड़ गए. चाहे इमोशनल ड्रामा हो या थ्रिलर, हर कलाकार ने अपने रोल में जान डालकर एक्टिंग का स्तर नेक्स्ट‑लेवल कर दिया.

साल 2025 भारतीय सिनेमा और ओटीटी दोनों जगह एक्टिंग का स्तर नेक्स्ट‑लेवल का था. कई कलाकारों ने ऐसी परफॉर्मेंस दीं जो लोगों को अंदर तक हिला कर गईं. चाहे ड्रामा हो, थ्रिलर हो या इमोशनल जर्नी हर कलाकार ने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी.
साल 2025 भारतीय सिनेमा और ओटीटी दोनों जगह एक्टिंग का स्तर नेक्स्ट‑लेवल का था. कई कलाकारों ने ऐसी परफॉर्मेंस दीं जो लोगों को अंदर तक हिला कर गईं. चाहे ड्रामा हो, थ्रिलर हो या इमोशनल जर्नी हर कलाकार ने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी.
बेसिल जोसेफ (पोनमैन)- बेसिल ने पोनमैन में एक ड्रामैटिक रोल निभाया हैं. शुरू में वो साइड कैरेक्टर लगते हैं लेकिन कहानी के साथ उनका कैरेक्टर फिल्म का सेंटर बन जाता है. उनका परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल है.
बेसिल जोसेफ (पोनमैन)- बेसिल ने पोनमैन में एक ड्रामैटिक रोल निभाया हैं. शुरू में वो साइड कैरेक्टर लगते हैं लेकिन कहानी के साथ उनका कैरेक्टर फिल्म का सेंटर बन जाता है. उनका परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल है.
