इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पत्रकार इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रही है और उस पत्रकार को उस इलाके में सिर्फ 30 मिनट तक पैदल घूमने पर 50 से भी ज्यादा पान के लाल धब्बे सड़कों और दीवारों पर देखने को मिले. इन धब्बों को महिला पत्रकार ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड किया.

इस वीडियो में महिला पत्रकार ने हैरानी जताई है कि कैसे सड़कों को पान के लाल धब्बों की वजह से गंदा किया जा रहा है, जिस पर साफ उंगली उठती है शहर में रहने वाले भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मूल के लोगों पर, क्योंकि पान और गुटखे का इस्तेमाल या सेवन इन्हीं देशों के लोगों द्वारा किया जाता है.

30 मिनट में दिखी गंदगी की तस्वीर

वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लंदन के वेम्बली इलाके में एक महिला पत्रकार ब्रुक डेविस सड़कों पर घूम रही है और गंदगी को रिकॉर्ड कर रही है. यह वीडियो पत्रकार ब्रुक डेविस ने ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें उनके द्वारा सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने पर करीब 50 से भी ज्यादा गुटखा और पान के थूके गए लाल धब्बे सड़कों, फुटपाथों और दीवारों पर दिख रहे हैं, जो शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं. वीडियो में आसानी से सुना जा सकता है कि महिला पत्रकार मजाकिया या तंज कसने के लहजे में कह रही है कि वह अपना खाली समय सड़कों पर दिख रहे पान के लाल धब्बों को गिनने में गुजार रही है. ये धब्बे शहर की सुंदरता को ही कम नहीं कर रहे बल्कि सफाई कर्मियों की मेहनत को भी बढ़ा रहे हैं और स्थानीय लोग इस पर लगाम लगाने की दरख्वास्त कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Brooke Davies | Journalist (@brookedaviesjourno)

60 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी वीडियो

इस वायरल वीडियो को लगभग 60 लाख लोगों या इंस्टाग्राम यूजर्स द्वारा देखा जा चुका है और तकरीबन 13 हजार से ज्यादा कमेंट किए जा चुके हैं. यही नहीं बल्कि इसे 6 हजार से ज्यादा बार रीशेयर भी किया गया है. इस वीडियो पर दुनिया भर से कमेंट आ रहे हैं, जो शहर की गंदी हालत देखकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं.

भारतीय यूजर्स के तीखे कमेंट

इंस्टाग्राम पर इस वायरल वीडियो पर 13 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, जिसमें भारतीय लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और महिला पत्रकार के समर्थन में अपनी बात रखी है. कमेंट्स के माध्यम से कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि वे इस मुद्दे पर देश को डिफेंड नहीं कर सकते. कई यूजर्स ने लिखा कि यह हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है. कुछ यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ऐसा करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए, जबकि कई लोगों ने लिखा कि सड़क पर पान थूकने वालों का वीजा रद्द कर देना चाहिए और उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?