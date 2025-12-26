एक्सप्लोरर
केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
DGCA Alcohol Rules: फ्लाइट में शराब ले जाना गलत नहीं, गलत है नियमों की अनदेखी करना. सही मात्रा, सही बैग और सही पैकिंग में शराब लेकर जाना, यही सुरक्षित हवाई सफर का मंत्र है.
एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर से लेकर सिक्योरिटी गेट तक अक्सर एक सवाल यात्रियों को परेशान करता है कि क्या बैग में रखी शराब परेशानी बन जाएगी? सोशल मीडिया पर आधी-अधूरी जानकारी के बीच कई लोग या तो जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं या फिर नियम तोड़ बैठते हैं. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में यह कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है. लेकिन DGCA के नियम बिल्कुल साफ हैं, बस उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है.
1/7
2/7
Published at : 26 Dec 2025 06:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद
जनरल नॉलेज
7 Photos
दिल्ली तो चारों तरफ से घिरी हुई, लेकिन मुंबई में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? जानें वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
ईसा मसीह का जिक्र करते हैं मुस्लिम, लेकिन क्यों नहीं मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया की वह जगह जहां न सड़कें…न ट्रैफिक… न प्रदूषण, गलियों में ऐसे घूमते हैं लोग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अरुणाचल पर चीन का दावा, PAK से नजदीकियां... पेंटागन की रिपोर्ट ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन?
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion