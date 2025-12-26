'बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत', तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन

26 दिसंबर 2025 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों पर बड़ा बयान दिया है. मंत्रालय ने तारिक रहमान की वापसी पर कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होंगे.

बांग्लादेशियों से अच्छे संबंध बनाना चाहता भारत

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र , निष्पक्ष और समावेशी चुनाव हो. भारत बांग्लादेश के नागरिको से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम वहां शांति और स्थिरता की उम्मीद करते हैं. हर पक्ष के लोग वहां भाग लें और वहां लोगों की आवाज और बुलंद हो.'

अल्संख्यकों के खिलाफ हिंसा बड़ी चिंता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, चिंता का विषय है. दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं. हम आशा करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा. इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसी वारदातें सामने आई हैं, जो हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने के मामलों से संबंधित हैं. इन खबरों को राजनीतिक हिंसा कह कर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है.

H1B वीजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

रणधीर जायसवाल ने H1B वीजा पर कहा, 'भारत सरकार को भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें अपने वीजा अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने में दिक्कतें आ रही हैं. वीजा से जुड़े मुद्दे किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं. हमने इन मुद्दों और अपनी चिंताओं को अमेरिकी पक्ष के सामने उठाया है. यहां नई दिल्ली और वाशिंगटन, DC दोनों जगह... कई लोग लंबे समय से फंसे हुए हैं, जिससे परिवारों के साथ-साथ उनके बच्चों की पढ़ाई में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं. भारत सरकार अपने नागरिकों को होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है.'

भारत के भगौड़ों को वापस लाएगी सरकार

विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'जो भी भगौड़े हैं, भारत सरकार उन्हें वापस लाएगी. हम उन्हें वापस लाएंगे और हमारी कई देशों से बातचीत चल रही है.'