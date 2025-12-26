बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे

Aloo Ka Paratha: सर्दियों में लोग आलू का पराठा, गाजर का हलवा और गोभी आलू की सब्जी जैसी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं. यह खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई इसको बड़े मजे से खाता है. हालांकि, यह चीजें जितनी खाने में अच्छी होती है उतनी ही इसको बनाने में मेहनत भी लगती है. आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बिना किसी मेहनत के आप स्वादिष्ट और टेस्टी आलू का पराठा अपने परिवार के लिए बना सकती हैं.

बिना आटे को गूंथे आलू का पराठा बनाने की रेसिपी

आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए आपको आटे को गूंथने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके पहले स्टेप में आपको आलू को उबाल लेना है फिर उसके बाद उबले आलू को अच्छे से घिस लेना है. आलू को घिसने के बाद अपने पसंद के सभी मसालों को उसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें.

एक बर्तन लें. उसमें थोड़ा आटा, सूजी, नमक डालने के बाद पानी डालकर चम्मच या किसी भी चीज की मदद से मिक्स कर लें. यह उसी तरीके का घोल होना चाहिए जैसे दोसा को बनाते समय होता है. जब यह बनकर तैयार हो जाए तो उसमें तैयार किए गए आलू को डालें और फिर हल्का सा पानी डालकर बैटर बना लें. बैटर को न तो पतला और न ही ज्यादा मोटा करना है.

इस चरण को करने के बाद उस बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ लें. ऐसा करने से उसमें मौजूद सूजी पानी के कारण हल्के फूल जाएंगे, जिसकी वजह से वह बनने के बाद और ज्यादा टेस्टी होगा.

अगर आप चाहें तो इसके साथ लहसुन और लाल मिर्च की चटनी या धनिया पत्ता की चटनी भी बना सकते हैं. लहसुन और लाल मिर्च की चटनी में आपको चार या पांच लहसुन को पहले छिलना है और फिर लाल मिर्च को हल्के से तेल में पका के लहसुन के ऊपर छौंक लगा देना हैं. इसके बाद दोनों को अच्छे से पीस करके चटनी बना लेना हैं.

10 मिनट बाद जब बैटर अच्छे तरीके से फूल जाएं तो उसे तवे पर जिस तरीके से डोसा बनाते है वैसे ही बना लेना है. इस तरीके से बिना किसी ज्यादा मेहनत के स्वादिष्ट आलू का पराठा बन कर तैयार हो जायेगा. यह आपको और आपके पूरे परिवार को काफी ज्यादा पसंद आने वाला हैं. अगर आप सुबह ऑफिस जाने से पहले कुछ भारी नाश्ता करके जाते हैं तो इसे बना सकते हैं.

