उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी की नसीहत पर कन्नौज सांसद ने प्रतिक्रिया दी है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी पर निशाना साधा है. इस मामले में अखिलेश ने यूपी के पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की है.

अखिलेश ने अपनी टिप्पणी में इशारों में दावा किया है कि सीएम योगी के कहने पर पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दी. अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- अपनों की महफ़िल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फ़रमान.

सपा चीफ के पोस्ट के संदर्भ में माना जा रहा है कि उन्होंने यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों के कुटुंब बैठक पर भी इशारों में टिप्पणी की है. उस वक्त जो बैठक हुई थी उसमें विभिन्न दलों के ठाकुर विधायक शामिल हुए थे. हालांकि उस समय यूपी बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं जारी की गई थी.

पंकज चौधरी ने क्या कहा था?

बता दें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि, वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बनें. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि, इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शो के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिये. भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है. भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा था कि, मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि, हमनें जनप्रतिनिधियों के साथ सतर्कता के साथ बातचीत की है. उनसे इस संबध में वार्ता हुई है सभी को स्पष्ट कहा गया है कि, ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है. जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है.