केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है. आज शुक्रवार (26 दिसंबर) को बीजेपी नेता वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम के महापौर के रूप में शपथ लेकर सभी को चौंका दिया है. बीजेपी की इस जीत से इस दक्षिणी राज्य की राजनीतिक में बड़ी हलचल मच गई है. पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे.

बीजेपी के महापौर वीवी राजेश ने अपने संबोधन में कहा कि तिरुवनंतपुरम के सभी 101 वार्डों में विकास कार्य लागू किया जाएगा और तिरुवनंतपुरम को एक विकसित शहर बनाया जाएगा. बता दें कि वीवी राजेश ऐसे समय में केरल में महापौर बने हैं, जब राज्य के विधानसभा चुनाव मेंं 6 महीने से भी कम समय बचा है.

केरल में बीजेपी के कितने नेता

केरल में बीजेपी सालों से संघर्ष करती आ रही है, लेकिन लेफ्ट के इस अभेद किले को अभी तक भेदने में नाकामयाब रही है. केरल में पार्टी का अभी तक केवल एक ही विधायक रहा है, जिनका नाम ओ राजगोपाल. उन्होंने 2016 में नेमोम सीट जीती थी. राज्य में बीजेपी के एक सांसद हैं अभिनेता सुरेश गोपी. जिन्होंने साल 2024 में त्रिशूर सीट जीती है.

सीपीआईएम को कड़ी टक्कर

बता दें कि आज सुबह हुए मतदान में बीजेपी के कैंडिडेट ने 51 वोट हासिल किए, जो 100 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से एक अधिक है. सीपीआईएम के आरपी शिवाजी को 29 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के केएस सबरीनाथन को 19 वोट मिले. एक पार्षद ने मतदान में भाग नहीं लिया. एक अन्य निर्दलीय पार्षद, पी राधाकृष्णन के समर्थन से बीजेपी की ये जीत संभव हो पाई.