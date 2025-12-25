इस्लाम में यीशु मसीह को ईश्वर द्वारा भेजे गए सबसे महान पैगंबरों में से एक माना जाता है. मुसलमानों का ऐसा मानना है कि उन्हें मानवता का मार्गदर्शन करने और नेकी का प्रचार करने के लिए चुना गया था. उनकी नैतिक शिक्षा, चमत्कार और चरित्र का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है.