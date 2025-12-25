हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Christmas 2025: ईसा मसीह का जिक्र करते हैं मुस्लिम, लेकिन क्यों नहीं मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार?

Christmas 2025: ईसा मसीह का जिक्र करते हैं मुस्लिम, लेकिन क्यों नहीं मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार?

Christmas 2025: वैसे तो मुस्लिम भी ईसा मसीह का जिक्र करते हैं और सम्मान भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Dec 2025 11:37 AM (IST)

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Dec 2025 11:37 AM (IST)
Christmas 2025: वैसे तो मुस्लिम भी ईसा मसीह का जिक्र करते हैं और सम्मान भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Christmas 2025: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है. यह त्योहार ईसाई धर्म में एक बड़ा त्योहार है क्योंकि इस दिन यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था. लेकिन कई लोग यह जानकर हैरान होते हैं कि मुस्लिम भी ईसा मसीह का जिक्र और सम्मान करते हैं लेकिन इसके बावजूद वे क्रिसमस नहीं मनाते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

इस्लाम में यीशु मसीह को ईश्वर द्वारा भेजे गए सबसे महान पैगंबरों में से एक माना जाता है. मुसलमानों का ऐसा मानना है कि उन्हें मानवता का मार्गदर्शन करने और नेकी का प्रचार करने के लिए चुना गया था. उनकी नैतिक शिक्षा, चमत्कार और चरित्र का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है.
इस्लाम में यीशु मसीह को ईश्वर द्वारा भेजे गए सबसे महान पैगंबरों में से एक माना जाता है. मुसलमानों का ऐसा मानना है कि उन्हें मानवता का मार्गदर्शन करने और नेकी का प्रचार करने के लिए चुना गया था. उनकी नैतिक शिक्षा, चमत्कार और चरित्र का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है.
आपको बता दें कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद की तुलना में यीशु का जिक्र ज्यादा बार किया गया है. कुरान में उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाया गया है.
आपको बता दें कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद की तुलना में यीशु का जिक्र ज्यादा बार किया गया है. कुरान में उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाया गया है.
Published at : 25 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Christmas 2025 Muslims And Jesus Jesus In Quran

