होटलों में सफेद चादर इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनसे सफाई साफ-साफ दिखाई देती है. सफेद कपड़े पर कोई भी दाग, निशान या फिर गंदगी तुरंत नजर आ जाती है. जिस वजह से मेहमानों को यह भरोसा हो जाता है कि चादरें ठीक से धोई गई हैं.