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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHotel Bedsheets: होटल में सिर्फ सफेद रंग की‌ ही क्यों होती है चादर, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Hotel Bedsheets: होटल में सिर्फ सफेद रंग की‌ ही क्यों होती है चादर, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Hotel Bedsheets: लगभग हर होटल में सिर्फ सफेद रंग की ही चादर होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Apr 2026 07:24 AM (IST)
Hotel Bedsheets: लगभग हर होटल में सिर्फ सफेद रंग की ही चादर होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Hotel Bedsheets: आप लगभग किसी भी होटल के कमरे में जाएं वहां आपको एक चीज आम दिखेगी. आपको हर होटल में एकदम साफ और सफेद रंग की चादरें देखने को मिलेंगी. लेकिन सवाल यह उठता है कि हर होटल में सिर्फ सफेद रंग की ही चादर क्यों होती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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होटलों में सफेद चादर इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनसे सफाई साफ-साफ दिखाई देती है. सफेद कपड़े पर कोई भी दाग, निशान या फिर गंदगी तुरंत नजर आ जाती है. जिस वजह से मेहमानों को यह भरोसा हो जाता है कि चादरें ठीक से धोई गई हैं.
होटलों में सफेद चादर इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनसे सफाई साफ-साफ दिखाई देती है. सफेद कपड़े पर कोई भी दाग, निशान या फिर गंदगी तुरंत नजर आ जाती है. जिस वजह से मेहमानों को यह भरोसा हो जाता है कि चादरें ठीक से धोई गई हैं.
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रंगीन चादरों के मुकाबले सफेद चादर की देखभाल करना काफी ज्यादा आसान होता है. होटल सभी चादरों को एक साथ तेज डिटर्जेंट और ब्लीच का इस्तेमाल करके धो सकते हैं. बिना इस चिंता के कि उनका रंग फीका पड़ जाएगा या फिर आपस में मिल जाएगा.
रंगीन चादरों के मुकाबले सफेद चादर की देखभाल करना काफी ज्यादा आसान होता है. होटल सभी चादरों को एक साथ तेज डिटर्जेंट और ब्लीच का इस्तेमाल करके धो सकते हैं. बिना इस चिंता के कि उनका रंग फीका पड़ जाएगा या फिर आपस में मिल जाएगा.
Published at : 13 Apr 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Hotel Bedsheets White Sheets Hotel Hygiene

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