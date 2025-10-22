एक्सप्लोरर
Airplane Noise: रात में क्यों नहीं आती हवाई जहाज की आवाज, यह है इसके पीछे की असली वजह
Airplane Noise: दिन की तरह हवाई जहाज रात में भी उड़ते है लेकिन सुबह के मुकाबले रात में हवाई जहाज की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण.
Airplane Noise: क्या आपने कभी देर रात बाहर निकाल कर आसमान की तरफ देखा है और सोच है कि हवाई जहाज इस समय शोर क्यों नहीं करते? वैसे तो दिन में जेट इंजन की गर्जना एक जानी पहचानी आवाज होती है लेकिन रात में यह अचानक से शांत हो जाती है. ऐसा इसलिए नहीं की रात में विमान उड़ते नहीं है, हवाई जहाज तब भी उड़ते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें आवाज क्यों नहीं आती? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
22 Oct 2025
