हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजफ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई

फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई

Flight Attendant Rules: फ्लाइट में एयर होस्टेस और पायलट की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है. आइए जानें कि उनके लिए फ्लाइट में किन किन चीजों पर बैन है.

By : निधि पाल  | Updated at : 01 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Flight Attendant Rules: फ्लाइट में एयर होस्टेस और पायलट की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है. आइए जानें कि उनके लिए फ्लाइट में किन किन चीजों पर बैन है.

आपने कभी गौर किया है कि फ्लाइट में एयर होस्टेस या पायलट के पास तेज खुशबू नहीं आती, उन्हें कॉफी पीते या दवा लेते भी सीमित देखा गया है? हवाई यात्रा की यह सच्चाई कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक है. डीजीसीए के नियमों के अनुसार पायलट और एयर होस्टेस पर कुछ सामान्य चीजों पर भी सख्त रोक है, जिसका मुख्य मकसद यात्रियों और उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अब जानिए कौन-कौन सी चीजें उनके लिए पूरी तरह बैन हैं.

एयर होस्टेस और पायलट फ्लाइट में परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तेज खुशबू से पायलट का ध्यान भटक सकता है और यह फ्लाइट सेफ्टी को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, एल्कोहल बेस्ड परफ्यूम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर असर डाल सकता है.
एयर होस्टेस और पायलट फ्लाइट में परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तेज खुशबू से पायलट का ध्यान भटक सकता है और यह फ्लाइट सेफ्टी को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, एल्कोहल बेस्ड परफ्यूम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर असर डाल सकता है.
सैनिटाइजर, माउथवॉश, टूथपेस्ट और अन्य एल्कोहल वाले उत्पाद भी फ्लाइट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं.
सैनिटाइजर, माउथवॉश, टूथपेस्ट और अन्य एल्कोहल वाले उत्पाद भी फ्लाइट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 11:47 AM (IST)
