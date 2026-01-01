एक्सप्लोरर
फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई
Flight Attendant Rules: फ्लाइट में एयर होस्टेस और पायलट की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है. आइए जानें कि उनके लिए फ्लाइट में किन किन चीजों पर बैन है.
आपने कभी गौर किया है कि फ्लाइट में एयर होस्टेस या पायलट के पास तेज खुशबू नहीं आती, उन्हें कॉफी पीते या दवा लेते भी सीमित देखा गया है? हवाई यात्रा की यह सच्चाई कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक है. डीजीसीए के नियमों के अनुसार पायलट और एयर होस्टेस पर कुछ सामान्य चीजों पर भी सख्त रोक है, जिसका मुख्य मकसद यात्रियों और उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अब जानिए कौन-कौन सी चीजें उनके लिए पूरी तरह बैन हैं.
