फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई

एयर होस्टेस और पायलट फ्लाइट में परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तेज खुशबू से पायलट का ध्यान भटक सकता है और यह फ्लाइट सेफ्टी को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, एल्कोहल बेस्ड परफ्यूम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर असर डाल सकता है.