Watch: एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर 19 साल के बल्लेबाज ने जो किया, देख दुनिया रह गई हैरान

बिग बैश लीग के जारी संस्करण का 26वां मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच बुधवार को पर्थ में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा अंतिम गेंद पर निकला, 19 वर्षीय ओलिवर पीके (Oliver Peake) ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स को जीत दिलाई.

ओलिवर पीके को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, उन्होंने 30 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर मेलबर्न रेनेगेड्स की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 4 चौके लगाए, छक्का अंतिम गेंद पर लगाया जब उनकी टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे.

OLI PEAKE!! He hits a SIX to win the game off the final ball! 🤯 #BBL15 pic.twitter.com/2jZ2lFecdg — KFC Big Bash League (@BBL) January 7, 2026

ओलिवर पीके का शॉट देखकर सब हैरान

पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए अंतिम ओवर आरोन हार्डी ने डाला. एक गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे. ऐसी स्थिति में अच्छे-अच्छे बल्लेबाज घबरा जाते हैं. आमतौर पर कोई बल्लेबाज इस स्थिति में वो नहीं करता जो ओलिवर पीके ने किया, उन्होंने वाइड की तरफ जाकर फाइन लेग में शॉट खेला. ये काफी रिस्की था, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत रही कि गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छे से हुआ. गेंद छक्के के लिए गई और मेलबर्न रेनेगेड्स ये मैच 4 विकेट से जीत गई.

127 पर ढेर हुई थी पर्थ स्कॉर्चर्स

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, 49 पर टीम के 3 विकेट गिर चुके थे. आरोन हार्डी ने टीम के लिए सर्वाधिक 44 रन बनाए, 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए गुरिंदर संधु ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए. उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 28 रन दिए. हस्सन खान ने 2, विल सदरलैंड और जेसन बेहरेनडोर्फ ने 1-1 विकेट चटकाया.

मेलबर्न रेनेगेड्स की ये तीसरी जीत है. 6 अंकों के साथ टीम बिग बैश लीग की अंक तालिका में छठे नंबर पर है. पर्थ स्कॉर्चर्स की ये तीसरी हार है. 8 अंकों के साथ टीम तालिका में दूसरे नंबर पर है.