IAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?

भारत में जब भी सम्मान, ताकत और समाज की सेवा की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले सिविल सर्विस का नाम आता है. हर साल लाखों युवा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं. इस परीक्षा को पास करके ही देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों जैसे IAS, IPS, IFS और IRS में अधिकारी बनने का मौका मिलता है. इन पदों पर काम करने वाले अधिकारी देश के प्रशासन, सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को संभालते हैं. इसलिए इन्हें देश की व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इन चारों सेवाओं में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, किसे ज्यादा सैलरी मिलती है और इनका काम एक-दूसरे से कितना अलग होता है. तो आइए जानते हैं कि IAS, IPS, IFS, IRS में ज्यादा सैलरी किसे मिलती है और सबसे ताकतवर कौन होता है.

IAS, IPS, IFS और IRS क्या होते हैं?

1. IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) - IAS अधिकारी प्रशासन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं. इनका मुख्य काम सरकार की बनाई गई योजनाओं और नीतियों को जमीन पर लागू करना होता है. एक जिले में IAS अधिकारी को आमतौर पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में नियुक्त किया जाता है. इनकी जिम्मेदारियों में जिले का प्रशासन संभालना, विकास कार्यों की निगरानी करना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, आपदा, चुनाव और बड़े मामलों में फैसले लेना शामिल होता है. इसी वजह से जिले में IAS अधिकारी को सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है.

2. IPS (भारतीय पुलिस सेवा) - IPS अधिकारी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं. ये पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं. जिले में IPS अधिकारी आमतौर पर SP या SSP के पद पर तैनात होते हैं और पूरे पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं. इनकी मुख्य जिम्मेदारियां अपराध को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगों या आपात स्थिति को संभालना, पुलिस बल का संचालन करना होता है.

3. IFS (भारतीय विदेश सेवा) - IFS अधिकारी विदेश मंत्रालय के तहत काम करते हैं. उनका काम भारत और दूसरे देशों के बीच संबंध मजबूत करना होता है. IFS अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे कई पदों पर काम कर सकते हैं, जैसे राजदूत (Ambassador), हाई कमिश्नर, दूतावास अधिकारी. इनका काम कूटनीतिक बातचीत करना, व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करना और विदेशों में भारत के हितों की रक्षा करना होता है.

4. IRS (भारतीय राजस्व सेवा) - IRS अधिकारी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. इनका मुख्य काम इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स का प्रबंधन, टैक्स चोरी रोकना, आर्थिक अपराधों की जांच करना, सरकार के राजस्व को बढ़ाना होता है. IRS के अधिकारी आमतौर पर आयकर विभाग या कस्टम विभाग में काम करते हैं.

IAS, IPS, IFS, IRS में ज्यादा सैलरी किसे मिलती है

7वें वेतन आयोग के बाद इन सभी सेवाओं की शुरुआती सैलरी लगभग समान होती है. इसमें बेसिक सैलरी 56,100 प्रति माह होती है और कुल शुरुआती वेतन भत्तों के साथ लगभग 85,000 से 1,00,000 प्रति माह हो सकता है. इन भत्तों में महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट भत्ता शामिल होते हैं. अनुभव और पद बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है. वहीं सबसे ज्यादा वेतन कैबिनेट सचिव (IAS) के पद पर मिलता है, जो लगभग 2,50,000 प्रति माह होता है.

सबसे ताकतवर कौन होता है

अगर प्रशासनिक ताकत की बात करें तो आमतौर पर IAS अधिकारी को सबसे प्रभावशाली और ताकतवर माना जाता है, क्योंकि पूरे जिले का प्रशासन, बजट और विकास योजनाएं उनके नियंत्रण में होती हैं. हालांकि पुलिस विभाग में IPS अधिकारी का आदेश अंतिम होता है, उसी तरह विदेश नीति के मामलों में IFS और आर्थिक मामलों में IRS की भूमिका बहुत जरूरी होती है. चारों सेवाओं का काम अलग-अलग होता है और हर एक में अपनी चुनौतियां होती हैं.

