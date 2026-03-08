हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?

IAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?

इन पदों पर काम करने वाले अधिकारी देश के प्रशासन, सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को संभालते हैं. इसलिए इन्हें देश की व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में जब भी सम्मान, ताकत और समाज की सेवा की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले सिविल सर्विस का नाम आता है. हर साल लाखों युवा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं. इस परीक्षा को पास करके ही देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों जैसे IAS, IPS, IFS और IRS में अधिकारी बनने का मौका मिलता है. इन पदों पर काम करने वाले अधिकारी देश के प्रशासन, सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को संभालते हैं. इसलिए इन्हें देश की व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इन चारों सेवाओं में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, किसे ज्यादा सैलरी मिलती है और इनका काम एक-दूसरे से कितना अलग होता है. तो आइए जानते हैं कि IAS, IPS, IFS, IRS में ज्यादा सैलरी किसे मिलती है और सबसे ताकतवर कौन होता है. 

IAS, IPS, IFS और IRS क्या होते हैं?

1. IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) - IAS अधिकारी प्रशासन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं. इनका मुख्य काम सरकार की बनाई गई योजनाओं और नीतियों को जमीन पर लागू करना होता है. एक जिले में IAS अधिकारी को आमतौर पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में नियुक्त किया जाता है. इनकी जिम्मेदारियों में जिले का प्रशासन संभालना, विकास कार्यों की निगरानी करना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, आपदा, चुनाव और बड़े मामलों में फैसले लेना शामिल होता है. इसी वजह से जिले में IAS अधिकारी को सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है.

2. IPS (भारतीय पुलिस सेवा) - IPS अधिकारी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं. ये पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं. जिले में IPS अधिकारी आमतौर पर SP या SSP के पद पर तैनात होते हैं और पूरे पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं. इनकी मुख्य जिम्मेदारियां अपराध को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगों या आपात स्थिति को संभालना, पुलिस बल का संचालन करना होता है. 

3. IFS (भारतीय विदेश सेवा) - IFS अधिकारी विदेश मंत्रालय के तहत काम करते हैं. उनका काम भारत और दूसरे देशों के बीच संबंध मजबूत करना होता है. IFS अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे कई पदों पर काम कर सकते हैं, जैसे राजदूत (Ambassador), हाई कमिश्नर, दूतावास अधिकारी. इनका काम कूटनीतिक बातचीत करना, व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करना और विदेशों में भारत के हितों की रक्षा करना होता है. 

4. IRS (भारतीय राजस्व सेवा) -  IRS अधिकारी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. इनका मुख्य काम इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स का प्रबंधन, टैक्स चोरी रोकना, आर्थिक अपराधों की जांच करना, सरकार के राजस्व को बढ़ाना होता है. IRS के अधिकारी आमतौर पर आयकर विभाग या कस्टम विभाग में काम करते हैं. 

यह भी पढ़ें - तीसरा बच्चा पैदा करने पर 25000 देगी आंध्र प्रदेश की सरकार, क्या किसी और राज्य में है ऐसा नियम?

IAS, IPS, IFS, IRS में ज्यादा सैलरी किसे मिलती है

7वें वेतन आयोग के बाद इन सभी सेवाओं की शुरुआती सैलरी लगभग समान होती है. इसमें बेसिक सैलरी 56,100 प्रति माह होती है और कुल शुरुआती वेतन भत्तों के साथ लगभग 85,000 से 1,00,000 प्रति माह हो सकता है. इन भत्तों में महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट भत्ता शामिल होते हैं. अनुभव और पद बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है. वहीं सबसे ज्यादा वेतन कैबिनेट सचिव (IAS) के पद पर मिलता है, जो लगभग 2,50,000 प्रति माह होता है. 

सबसे ताकतवर कौन होता है

अगर प्रशासनिक ताकत की बात करें तो आमतौर पर IAS अधिकारी को सबसे प्रभावशाली और ताकतवर माना जाता है, क्योंकि पूरे जिले का प्रशासन, बजट और विकास योजनाएं उनके नियंत्रण में होती हैं. हालांकि पुलिस विभाग में IPS अधिकारी का आदेश अंतिम होता है, उसी तरह विदेश नीति के मामलों में IFS और आर्थिक मामलों में IRS की भूमिका बहुत जरूरी होती है. चारों सेवाओं का काम अलग-अलग होता है और हर एक में अपनी चुनौतियां होती हैं. 

यह भी पढ़ें - पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत

Published at : 08 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
UPSC ​Jobs Civil Services Selection Process Civil Services Jobs Highest Salary IAS IPS IFS IRS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
IAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?
IAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?
जनरल नॉलेज
अगर पूरा मिडिल ईस्ट मिलकर कर दे अमेरिका पर हमला तो किसकी होगी जीत? चौंका देगा सच
अगर पूरा मिडिल ईस्ट मिलकर कर दे अमेरिका पर हमला तो किसकी होगी जीत? चौंका देगा सच
जनरल नॉलेज
China Tuition Ban: इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन गल्फ से किन-किन देशों को होती है एनर्जी सप्लाई, इन पर कितना डिपेंड है भारत?
पर्शियन गल्फ से किन-किन देशों को होती है एनर्जी सप्लाई, इन पर कितना डिपेंड है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
विश्व
US Israel Iran War Live: अमेरिका ने ईरान के तेहरान में किया भयानक हमला, तेल डिपो में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार
Live: अमेरिका ने ईरान पर किया भयानक हमला, तेल डिपो में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget