अफगानिस्तान दुनिया भर में सबसे नीचे पायदान पर बना हुआ है. अफगान पासपोर्ट धारक बिना पहले वीजा के सिर्फ 26-28 देश में जा सकते हैं. दशकों से संघर्ष, सत्ता परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की वजह से इसके नागरिकों के लिए ग्लोबल आवाजाही काफी ज्यादा सीमित हो चुकी है.