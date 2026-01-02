हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWeak Passport: इन देशों के पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर, इस देश में तो आम लोगों को नहीं मिलता पासपोर्ट

Weak Passport: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जिनका पासपोर्ट काफी ज्यादा कमजोर हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और साथ ही उस देश के बारे में भी जिसका पासपोर्ट आम नागरिकों को मिलता ही नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Weak Passport: पासपोर्ट को अक्सर दुनिया का टिकट कहा जाता है लेकिन लाखों लोगों के लिए यह टिकट मुश्किल से ही कोई दरवाजा खोलता है. जहां कुछ पासपोर्ट दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में बिना वीजा के जाने की सुविधा देते हैं वहीं कुछ पासपोर्ट काफी ज्यादा कमजोर भी हैं. आइए जानते हैं उन पासपोर्ट के बारे में.

अफगानिस्तान दुनिया भर में सबसे नीचे पायदान पर बना हुआ है. अफगान पासपोर्ट धारक बिना पहले वीजा के सिर्फ 26-28 देश में जा सकते हैं. दशकों से संघर्ष, सत्ता परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की वजह से इसके नागरिकों के लिए ग्लोबल आवाजाही काफी ज्यादा सीमित हो चुकी है.
लंबे समय तक चले गृह युद्ध और भारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध की वजह से सीरिया का पासपोर्ट सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक बना हुआ है. सुरक्षा और शरणार्थियों की चिंताओं की वजह से कई देश सीरियाई नागरिकों पर सख्त वीजा नियम लागू करते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)
