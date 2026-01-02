एक्सप्लोरर
Weak Passport: इन देशों के पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर, इस देश में तो आम लोगों को नहीं मिलता पासपोर्ट
Weak Passport: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जिनका पासपोर्ट काफी ज्यादा कमजोर हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और साथ ही उस देश के बारे में भी जिसका पासपोर्ट आम नागरिकों को मिलता ही नहीं.
Weak Passport: पासपोर्ट को अक्सर दुनिया का टिकट कहा जाता है लेकिन लाखों लोगों के लिए यह टिकट मुश्किल से ही कोई दरवाजा खोलता है. जहां कुछ पासपोर्ट दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में बिना वीजा के जाने की सुविधा देते हैं वहीं कुछ पासपोर्ट काफी ज्यादा कमजोर भी हैं. आइए जानते हैं उन पासपोर्ट के बारे में.
1/6
2/6
Published at : 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
इन देशों के पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर, इस देश में तो आम लोगों को नहीं मिलता पासपोर्ट
जनरल नॉलेज
8 Photos
सिर्फ 18 रुपये में एक बोतल बीयर, यहां पानी से भी सस्ती है शराब, होटलों में मिलती है फ्री
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion