हर महीने सैलरी आती है? तो जानिए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

हर अकाउंट के अपने अलग फायदे और सुविधाएं होती हैं. हालांकि, जानकारी की कमी की वजह से ज्यादातर लोग इन बेनिफिट्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं सैलरी अकाउंट के फायदे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Jan 2026 10:38 AM (IST)
ज्यादातर लोग सैलरी अकाउंट को एक सामान्य बैंक अकाउंट की तरह ही यूज करते हैं. उन्हें लगता है कि इसका काम बस सैलरी लेना और खर्च करना है. हालांकि, सच्चाई यह है कि सैलरी अकाउंट अपने साथ कई ऐसे एक्स्ट्रा फायदे लेकर आता है, जिनके बारे में बैंक अक्सर खुलकर नहीं बताते है. आज के समय में बैंक अलग-अलग तरह के सैलरी अकाउंट ऑफर करते हैं, जैसे- क्लासिक सैलरी अकाउंट, वेल्थ सैलरी अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) सैलरी अकाउंट और डिफेंस सैलरी अकाउंट.

हर अकाउंट के अपने अलग फायदे और सुविधाएं होती हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से ज्यादातर लोग इन बेनिफिट्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाते. अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सैलरी अकाउंट आपके लिए और क्या-क्या कर सकता है. तो आइए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा फायदे जानते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं. 

1.  जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा - सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती. चाहे अकाउंट में 0 बैलेंस ही क्यों न हों, बैंक कोई पेनल्टी नहीं लगाता, यह सुविधा आम सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती है. 

2. ओवरड्राफ्ट की सुविधा - कई सैलरी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है. इसका मतलब है कि अगर अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाए, तब भी आप तय सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं. यह सुविधा अचानक आई जरूरत या इमरजेंसी में बहुत काम आती है. 

3. सस्ता और आसान लोन - सैलरी अकाउंट होने से पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन लेना आसान हो जाता है. बैंक सैलरी अकाउंट धारकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कई बार कम ब्याज दर पर लोन भी ऑफर करते हैं. 

4. फ्री डेबिट कार्ड और चेक बुक - ज्यादातर बैंक सैलरी अकाउंट के साथ मुफ्त डेबिट कार्ड और चेक बुक देते हैं. इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता, जबकि आम अकाउंट में इसके लिए शुल्क लग सकता है. 

5.  फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन - NEFT, RTGS और कई बार IMPS जैसी ऑनलाइन ट्रांसफर सेवाएं सैलरी अकाउंट में मुफ्त होती हैं. इससे आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. 

6. फ्री क्रेडिट कार्ड के ऑफर - कई बैंक सैलरी अकाउंट धारकों को मुफ्त या कम शुल्क वाला क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं. इनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और सालाना फीस में छूट जैसे फायदे मिलते हैं. 

7. इंश्योरेंस कवरेज - कुछ सैलरी अकाउंट के साथ एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ भी मिलता है. यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. 

8. प्रायोरिटी बैंकिंग सेवाएं - हाई सैलरी वाले अकाउंट्स में बैंक अपने ग्राहकों को प्रायोरिटी सर्विस देते हैं. इसमें अलग काउंटर, रिलेशनशिप मैनेजर और तेज सर्विस जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. 

9. शॉपिंग और डाइनिंग ऑफर्स - सैलरी अकाउंट धारकों को ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऐप्स और रेस्टोरेंट्स पर खास डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर मिलते हैं, जिससे रोजमर्रा का खर्च कम हो सकता है. 

10.  फ्री ATM ट्रांजैक्शन - सैलरी अकाउंट में हर महीने तय संख्या में मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन मिलते हैं. इससे आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं. 

Published at : 03 Jan 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Salary Salary Account Salary Account Benefits Digital Banking Facility
