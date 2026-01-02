अब ट्रेनों में क्यों नजर नहीं आते मिलिट्री कोच, क्या है इन्हें हटाने की वजह?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअब ट्रेनों में क्यों नजर नहीं आते मिलिट्री कोच, क्या है इन्हें हटाने की वजह?

भारतीय ट्रेनों में पहले मिलिट्री के लिए अलग कोच लगाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो रही है. इसके पीछे सुरक्षा, कोच उपलब्धता, डिफेंस कोटा और रेलवे आधुनिकीकरण जैसे कई कारण हैं.

02 Jan 2026 02:39 PM (IST)
हम पहले देखते थे कि ट्रेनों में भारतीय जवानों या भारतीय मिलिट्री के लिए एक अतिरिक्त कोच लगा रहता था, जो भारतीय जवानों के लिए रिजर्व होता था. यह कोच ट्रेन के बाकी कोचों से बिल्कुल अलग दिखाई देता था, क्योंकि इसका रंग गहरे हरे रंग का होता था और इस पर भारतीय सेना से जुड़े सिंबल लगे होते थे. लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ट्रेनों में मिलिट्री के लिए लगे ये स्पेशल कोचों की संख्या काफी कम होती जा रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं.

ट्रेनों में मिलिट्री कोचों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण कोचों की कम उपलब्धता है. यानी ये कोच आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे. कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन में लगे ये मिलिट्री कोच उस ट्रेन में मौजूद ही नहीं होते थे, क्योंकि इन कोचों का रखरखाव अलग से किया जाता था
किसी भी ट्रेन में लगा मिलिट्री कोच पूरी ट्रेन से अलग नजर आता था, क्योंकि इस कोच का रंग और उस पर लगे सिंबल इसे बाकी ट्रेन के कोचों से अलग दिखाते थे. यह सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता था.
02 Jan 2026 02:39 PM (IST)
