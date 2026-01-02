एक्सप्लोरर
अब ट्रेनों में क्यों नजर नहीं आते मिलिट्री कोच, क्या है इन्हें हटाने की वजह?
भारतीय ट्रेनों में पहले मिलिट्री के लिए अलग कोच लगाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो रही है. इसके पीछे सुरक्षा, कोच उपलब्धता, डिफेंस कोटा और रेलवे आधुनिकीकरण जैसे कई कारण हैं.
हम पहले देखते थे कि ट्रेनों में भारतीय जवानों या भारतीय मिलिट्री के लिए एक अतिरिक्त कोच लगा रहता था, जो भारतीय जवानों के लिए रिजर्व होता था. यह कोच ट्रेन के बाकी कोचों से बिल्कुल अलग दिखाई देता था, क्योंकि इसका रंग गहरे हरे रंग का होता था और इस पर भारतीय सेना से जुड़े सिंबल लगे होते थे. लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ट्रेनों में मिलिट्री के लिए लगे ये स्पेशल कोचों की संख्या काफी कम होती जा रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं.
