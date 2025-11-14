इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीनी क्षेत्र के बीच जॉर्डन रिफ्ट घाटी में बसा मृत सागर (डेड सी) पृथ्वी की भूमि की सतह पर सबसे निचले बिंदु के रूप में पहचाना जाता है. इसकी सतह समुद्र तल से लगभग 439.78 मीटर नीचे है. यह एक खारी झील है ना की कोई समुद्र. इसकी उच्च लवणता जो की 34% से ज्यादा है इसे इतना घना बनाती है कि लोग बिना किसी प्रयास के भी में तैर सकते हैं.