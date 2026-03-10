'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे

Donald Trump warning to Iran: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तेल की सप्लाई रोकने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान होरमुज जलडमरूमध्य में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका और दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं.

दरअसल, ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया है. इसके चलते कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं.

“तेल का रास्ता रोका तो बीस गुना बड़ा हमला”

डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अपने सामाजिक मंच पर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है जिससे होरमुज जलडमरूमध्य में तेल की आवाजाही रुकती है तो अमेरिका इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. ट्रंप ने कहा कि अगर वहां रुकावट डाली गई तो अमेरिका अब तक हुए हमलों से बीस गुना बड़ा हमला ईरान पर करेगा.

“ईरान को बर्बाद कर देंगे”

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल की सप्लाई रोकता है तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा कि ईरान के लिए एक देश के रूप में फिर से खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ मौत, आग और गुस्सा ही दिखाई देगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी. ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी यह चेतावनी कई देशों के लिए एक तरह का फायदा है, क्योंकि वे मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर निर्भर हैं.

होरमुज जलडमरूमध्य बंद होने से बढ़ी चिंता

ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से होरमुज जलडमरूमध्य के रास्ते खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. ईरान ने इस रास्ते को कई देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है. इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में कच्चे तेल की कमी की चिंता बढ़ गई है. इस वजह से अमेरिका में भी ट्रंप पर घरेलू स्तर पर दबाव बढ़ रहा है.

युद्ध दूसरे हफ्ते में पहुंचा

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ. अब यह संघर्ष दूसरे हफ्ते में पहुंच चुका है. इस दौरान इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं. वहीं ईरान ने जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इस पूरे टकराव का असर इलाके के तेल उत्पादन और सप्लाई पर भी साफ दिखाई दे रहा है.